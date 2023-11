Vijay Deverakonda Mrunal Thakur Diwali Family Star Look Goes Viral

Family Star | చిచ్చుబుడ్డి వెలిగిస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్.. ఫ్యామిలీ స్టార్‌ లుక్ వైరల్

Family Star | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). మేకర్స్‌ ఇటీవలే ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టైటిల్‌ లుక్‌ను షేర్ చేస్తూ.. లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

November 12, 2023 / 08:02 PM IST

Family Star | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్‌ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). VD13గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి పరశురాం (Parasuram) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇటీవలే ఫ్యామిలీ స్టార్‌ టైటిల్‌ లుక్‌ను షేర్ చేస్తూ.. లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఫ్యామిలీ స్టార్‌లో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్‌ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

తాజాగా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ చిచ్చుబుడ్డి వెలిగిస్తున్న లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయబోతుందనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన విజయ్‌ దేవరకొండ ఐరన్‌ను పట్టుకున్న లుక్‌ ఇప్పటికే టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది.

ఫ్యామిలీ స్టార్ టీజర్‌లో లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ..? కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ విజయ్ దేవరకొండ సింపుల్‌, స్టైలిష్‌గా చెబుతున్న మాస్‌ డైలాగ్స్‌ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ మూవీని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌లో వస్తున్న 54వ ప్రాజెక్ట్‌.

Aaaaaand….We join the madness !!! 😄 Here is our official poster for the hottest statement this year!🔥#Airanevanchalaenti#FamilyStar pic.twitter.com/btkdoRyBuC — Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) October 26, 2023

