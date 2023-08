Vijay Deverakonda Kushi Rare Mark In Us Pre Sales

Kushi | ఖుషికి సూపర్ క్రేజ్‌.. యూఏస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు ప్రీ సేల్స్‌

Kushi | విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న మూవీ ఖుషి (Kushi). సమంత హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో ఖుషి టీం ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది.

August 31, 2023 / 05:30 PM IST

Kushi | మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) నటిస్తోన్న ఖుషి (Kushi). శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో సమంత హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో ఖుషి టీం ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది.

ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా జెట్‌స్పీడులా సాగుతున్నాయి. మరికొన్ని గంటల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న నేపథ్యంలో ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఒకటి నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇవాళ రాత్రి ప్రీమియర్ షోలు పడబోతున్నాయి. ఇక యూఏస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రీ సేల్స్‌ రూ.2,27,56,098.75 కోట్ల మార్క్‌ దాటిందని ట్రేడ్‌ సర్కిల్ సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఓపెనింగ్స్‌ భారీ స్థాయిలో ఉండబోతున్నాయని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఖుషి ట్రైలర్ (Kushi Trailer) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

కశ్మీర్‌కు వచ్చిన విజయ్‌ దేవరకొండ..అక్కడ లోకల్‌ అమ్మాయి బేగం (సామ్‌)ప్రేమలో పడటం.. ఆ తర్వాత తాను బేగం కాదు బ్రాహ్మిణ్‌ అని ట్రైలర్‌లో సామ్‌తో చెప్పించి ట్విస్ట్‌ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌. విజయ్‌, సామ్‌ మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్ నడిచిందనేది సస్పెన్స్‌లో పెడుతూ ఫన్‌, రొమాంటిక్‌ టచ్‌తో సాగుతున్న టీజర్‌, ట్రైలర్‌ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఖుషి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ నా రోజా నువ్వే (Na Rojaa Nuvve) మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తూ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. ఆరాధ్య సాంగ్‌తోపాటు మిగిలిన పాటలు సినిమాపై హైప్ పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రానికి మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ హేశమ్‌ అబ్ధుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యానర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ జ‌య‌రాం, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

