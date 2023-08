Vijay Deverakonda Kushi Promotions In Hyderabad Video Goes Viral

Vijay Deverakonda | ఖుషి ప్రమోషన్స్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్‌ మీట్‌ విజువల్స్‌ వైరల్

Vijay Deverakonda | విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం ఖుషి (Kushi) సినిమాలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. సెప్టెంబర్ 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మరో రెండు రోజుల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది ఖుషి టీం.

August 30, 2023 / 04:30 PM IST

Vijay Deverakonda | లైగర్ ఫెయిల్యూర్ తర్వాత నిరాశలో మునిగిపోయిన అభిమానుల్లో మళ్లీ జోష్‌ నింపే ప్రయత్నంలో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). ఈ స్టార్ యాక్టర్‌ ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం ఖుషి (Kushi) సినిమాలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మరో రెండు రోజుల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది ఖుషి టీం.

ప్రస్తుతం విజయ్‌ దేవరకొండ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో సందడి చేశాడు. ఫ్యాన్స్‌ను కలిసేందుకు సారధి స్టూడియోకు వచ్చాడు. విజయ్‌ దేవరకొండ కోసం పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఖుషి ట్రైలర్ (Kushi Trailer) సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచడమే కాదు.. సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

కశ్మీర్‌కు వచ్చిన విజయ్‌ దేవరకొండ..అక్కడ లోకల్‌ అమ్మాయి బేగం (సామ్‌)ప్రేమలో పడటం.. ఆ తర్వాత తాను బేగం కాదు బ్రాహ్మిణ్‌ అని సామ్‌ చెప్పడం సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. విజయ్‌, సామ్‌ మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్ నడిచిందనేది సస్పెన్స్‌లో పెడుతూ ఫన్‌, రొమాంటిక్‌ టచ్‌తో సాగుతున్న టీజర్‌, ట్రైలర్‌ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఖుషి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ నా రోజా నువ్వే (Na Rojaa Nuvve) మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తూ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. ఆరాధ్య సాంగ్‌తోపాటు మిగిలిన పాటలు సినిమాపై హైప్ పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రానికి మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ హేశమ్‌ అబ్ధుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విజయ్‌ దేవరకొండ మరోవైపు జెర్సీ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో వీడీ12 (VD12) కూడా చేస్తున్నాడు. కాప్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌-శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా.. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్‌ మీట్‌..

కోయంబత్తూరు ప్రమోషనల్‌ స్టిల్స్‌, వీడియోలు..

ఖుషి టైటిల్ సాంగ్‌..

నా రోజా నువ్వే..

ఆరాధ్య సాంగ్‌..