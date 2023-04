April 5, 2023 / 06:17 PM IST

Viduthalai Part-1 Movie Telugu Release | హీరోల ఇమేజ్‌తో సంబంధంలేకుండా కేవలం కథకు ఏది కావాలో అది మాత్రమే తెరకెక్కించే దర్శకుడు వెట్రిమారన్‌. ఆయన సినిమాల్లోని హీరో పాత్రకు భారీ ఎలివేషన్లు, యాక్షన్ సీన్లు గట్రా ఏమి ఉండవు. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా సరే.. కథకు ఏమి కావాలో అది మాత్రమే తీస్తాడు. అందుకేనేమో అవార్డులు సైతం ఆయనకు దాసోహం అవుతుంటాయి. తమిళంలో వెట్రిమారన్‌కు యమ క్రేజ్‌ ఉంది. కేవలం పోస్టర్‌పై ఆయన పేరు కనిపిస్తే చాలు ప్రేక్షకులు థియేటర్‌లకు ఎగబడిపోతుంటారు. ఇక ఇటీవలే ఆయన దర్శకత్వం వహించిన విడుతలై పార్ట్‌-1 రిలీజ్‌ అయింది.

తొలిరోజు నుంచి పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని తమిళ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కలెక్షన్‌ల వరద పొంగుతుంది. కమెడియన్‌ సూరిని ప్రధాన పాత్రలో పెట్టి వెట్రీ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. విజయ్‌ సేతుపతి కీలకపాత్రలో నటించాడు. వారం రోజుల ముందు రిలీజైన ఈ సినిమా తమిళ బాక్సాఫీస్‌పై రఫ్ఫాడిస్తుంది. రోజు రోజుకు టిక్కెట్‌లు అధిక స్థాయిలో తెగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ సినిమా దెబ్బకు శింబు పతుతాలా కలెక్షన్‌లు ఫుల్‌ డ్రాప్‌ అయిపోయాయి. కాగా ఇప్పుడు ఈ సినిమా తెలుగు రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. టాలీవుడ్‌ అగ్ర నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌ ఈ సినిమా తెలుగు డబ్బింగ్‌ రైట్స్‌ను దక్కించుకున్నాడు. కాగా ఏప్రిల్‌ 15న ఈ సినిమా తెలుగులో విడుదల పార్ట్-1 పేరుతో రిలీజ్‌ కానుంది.

మాములుగానే వెట్రిమారన్‌ సినిమాల్లో హింస కాస్త ఎక్కువ మొతాదులోనే ఉంటుంది. ఇందులో డోస్‌ ఇంకొంచెం పెంచాడు. సెన్సార్‌ కూడా ఈ సినిమాకు ఏ సర్టిఫికేట్‌ను ఇచ్చింది. ఇక పలువురు రివ్యూయర్లు కూడా సున్నిత మనస్కులు, చిన్న పిల్లలు ఈ సినిమాకు దూరంగా ఉండమని పేర్కొంటున్నారంటే ఈ సినిమాలో హింస ఏ రేంజ్‌లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నటులుగా విజయ్‌ సేతుపతి, సూరి విధ్వంసం సృష్టించినట్లు పలువురు పేర్కొన్నారు.

Telugu version of #ViduthalaiPart1 is titled – #VidudhalaPart1, to release on April 15th

Release by #AlluAravind pic.twitter.com/X3UaaJOvth

— Rajasekar (@sekartweets) April 5, 2023