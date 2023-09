VidaaMuyarchi | అజిత్‌, సంజయ్‌ దత్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌ అదిరింది.. ఫ్యాన్ మేడ్‌ పోస్టర్‌ వైరల్

September 20, 2023 / 12:56 PM IST

VidaaMuyarchi | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) లీడ్‌ రోల్‌లో నట్తిస్తున్న తాజా చిత్రం (VidaaMuyarchi). ఏకే 62గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి సంబంధించి ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూనే ఉంది. ఇప్పటికే దుబాయ్‌లో సంజయ్‌ దత్‌, అజిత్ కుమార్‌తో కలిసి దిగిన సెల్ఫీని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది మాన్యతా దత్‌. కాగా ఎవరూ ఊహించని విధంగా డిజైన్ చేసిన VidaaMuyarchi ఫ్యాన్‌ మేడ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ ఒకటి ఫ్యాన్స్‌లో జోష్‌ నింపుతోంది.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt)విలన్‌గా నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. దత్‌, అజిత్‌ సీరియస్‌ మూడ్‌లో ఉన్న లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. అంతా అనుకున్నట్టుగానే అక్టోబర్‌ మొదటి వారంలో సినిమా షూటింగ్ షురూ కానుందని మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఆన్‌ స్క్రీన్‌లో అజిత్‌, దత్‌ మధ్య స్టైలిష్‌ ఫైట్ ఉండబోతుందని తాజా ఫ్యాన్‌ మేడ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌తో తెలిసిపోతుంది. అంతేకాదు ఈ చిత్రంలో అర్జున్ దాస్ స్థానంలో అరవ్‌ను రీప్లేస్ చేసినట్టు టాక్‌.

మగిజ్ తిరుమేని డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో కథానుగుణంగా ఇద్దరు హీరోయిన్లుండనుండగా.. త్రిష పేరు దాదాపు ఫైనల్ అయినట్టు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన అప్‌డేట్ కూడా ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

Get ready to meet the ultimate villain @duttsanjay Playing on screen soon in #Vidaamuyarchi 🦹‍♂️

Let’s celebrate this with our special poster, and shooting kicks off in the first week of October!

🎥 Get hyped folks! 🔥 #SanjayDutt #Ajithkumar #MagizhThirumeni pic.twitter.com/seTugaNjgw

— Prakash (@prakashpins) September 20, 2023