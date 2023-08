Athidhi Web-Series | ఓటీటీలోకి అప్పటి స్టార్‌ హీరో ఎంట్రీ.. ఈ సారైనా కలిసి వస్తుందా?

August 23, 2023 / 08:10 AM IST

Ott | ఓటీటీలకు ప్రేక్షకులు బాగా అలవాటు పడిపోయారు. ప్రతీ వారం కొత్త కంటెంట్‌ ఏది రిలీజవుతుందా అని తెగ వెతికేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఓటీటీల్లో ఈ మధ్య వెబ్‌ సిరీస్‌ల ట్రెండ్‌ ఎక్కువైపోయింది. కంటెంట్‌ కాస్త ఎంటర్టైన్ చేసే విధంగా ఉంటే ఐదారు గంటలైనా అలవోకగా చూసేస్తున్నారు. స్టార్ నటీనటులు కూడా వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటించాలని తీవ్ర ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే వెబ్‌ సిరీస్‌లు ముఖ్యమైన అన్ని భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతాయి. దాంతో తమ క్రేజ్‌ కూడా దేశ వ్యాప్తంగా పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఒకప్పుడు స్టార్‌ హీరోలుగా వెలిగి ఆ తర్వాత ఫేడ్‌ అవుట్ అయిపోయిన స్టార్‌లు కూడా వెబ్‌సిరీస్‌లు చేస్తూ మళ్లీ లైమ్‌లోకి వచ్చేస్తున్నారు.

ఇటీవలే జేడీ చక్రవర్తి దయ వెబ్‌ సిరీస్‌తో ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు గట్రా బాగానే పేలడంతో దయ వెబ్‌ సిరీస్‌పై మంచి హైప్‌ వచ్చింది. రిలీజయ్యాక జేడీ చక్రవర్తి తన భుజాల మీద నడిపించాడని, నటుడిగా మరో స్థాయికి వెళ్లాడని ఇలా మంచి క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడదే దారిలో అప్పటి స్టార్‌ హీరో ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఆ స్టార్‌ హీరో ఎవర అనుకుంటున్నారా? ఆయన మరెవరో కాదు వేణు తొట్టెంపూడి. రెండు దశాబ్దాల కిందట వేణు తొట్టింపూడి తెలుగులో ఓ స్టార్‌ మెటీరియల్‌. ఆయన సినిమాలు వస్తున్నాయంటే ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కు పండగే. స్వయంవరం, హనుమాన్‌ జంక్షన్‌, కళ్యాణరాముడు, పెళ్లా ఊరెళితే ఇలా ఒక దశలో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ హిట్లతో చెలరేగిపోయాడు.

ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా సాలిడ్‌ రోల్సే చేశాడు. అయితే అనుకోకుండా చాలా ఏళ్లు సినిమాలకు బ్రేక్‌ ఇచ్చాడు. దాదాపు 9ఏళ్ల సుధీర్ఘ విరామం తర్వాత గతేడాది రామారావు ఆన్‌ డ్యూటితో మళ్లీ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. సినిమా డిజాస్టర్‌ అయినా.. వేణు రోల్‌కు మంచి అప్లాజ్‌ వచ్చింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ హీరో తాజాగా ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. అతిథి అనే ఓ థ్రిల్లర్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌ను చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సిరీస్‌ టైటిల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. పోస్టర్‌లు గాయాలతో ఉన్న వేణు ఫేస్‌ను సగం చూపించారు. పోస్టర్‌తో కాస్త ఆసక్తి పెంచినా.. టీజర్‌, ట్రైలర్‌ గట్రా వస్తే ఈ సిరీస్‌పై కాస్త క్లారిటీ వచ్చే చాన్స్‌ ఉంది. హాట్‌స్టార్‌ వేదికగా త్వరలోనే ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Not all GUESTS are welcome! 🚪🔥

Stay tuned for an exciting new series #ATHIDHI!#AthidhiOnHotstar

coming soon… Only on #DisneyPlusHotstar. pic.twitter.com/MJB3kGPI1P

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) August 21, 2023