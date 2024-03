March 26, 2024 / 04:34 PM IST

Venky Movie | టాలీవుడ్ హీరో మాస్‌రాజా రవితేజ సినిమాల‌లో ‘వెంకీ’ ఎంత పెద్ద క్లాసిక్ హిట్ అయ్యిందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. శ్రీను వైట్ల ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం 2004 మార్చి 26న విడుద‌లై మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాలో రవితేజ పోషించిన వెంకీ పాత్ర, హీరోయిన్‌ స్నేహ (Sneha) నటించిన శ్రావణి పాత్ర ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి. ఇక ఈ మూవీ ఇప్పటికీ యూత్​ను ఆకట్టుకుని నెట్టింట మీమ్స్‌ రూపంలో ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అయితే ఈ సినిమా నేటికి విడుద‌లై 20 సంవత్సరాలు (20 Years for Venky) పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా మూవీని గుర్తు చేసుకుంటూ చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు శ్రీను వైట్ల ఒక స్పెష‌ల్ పోస్ట్ పెట్టాడు.

”వెంకీ సినిమా నా హృదయానికి ఎంతో దగ్గరైన చిత్రం.. ఈ మూవీ విడుదలై నేటికి 20 ఏండ్లు అవుతోంది.. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అనుభూతుల్ని మిగిల్చింది. ఎన్నో క్రేజీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయ్.. రవితేజ అయితే తన కారెక్టర్లో అద్భుతంగా నటించేశాడు.. దేవీ శ్రీ ప్రసాద్, స్నేహా, అశుతోష్ రానా, గజాలా (బ్రహ్మానందం), గోపీమోహన్, కోన వెంకట్ ఇలా అందరికీ థాంక్స్. మరీ ముఖ్యంగా మా నిర్మాత అట్లూరి పూర్ణ చంద్రారావు గారికి థాంక్స్. కేవలం రిలీజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే కాదు.. రీ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా నాకు ఎంతో ఆనందం వేసింది.. ఆడియెన్స్‌, మీమర్స్‌కి ఎప్పటికీ థాంక్స్ చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను అంటూ శ్రీను వైట్ల రాసుకోచ్చాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ సామజిక వేదిక‌ల్లో వైర‌ల్ అవుతుంది.

It has been 20 Years and “Venky” remains closest to my heart!!

It was an amazing experience that I always cherish..

The movie was full of crazy moments and memories!!

The way @RaviTeja_offl portrayed his character and supported me is simply awesome!!

I thank @ThisIsDSP,… pic.twitter.com/I08Ez5NDCL

— Sreenu Vaitla (@SreenuVaitla) March 26, 2024