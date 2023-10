Venkatesh Saindhav Teaser Update Look Goes Viral

SAINDHAV | మిషన్‌లో వెంకటేశ్‌ బిజీ బిజీ.. సైంధవ్‌ టీజర్‌ అప్‌డేట్ లుక్ వైరల్

October 12, 2023 / 04:57 PM IST

SAINDHAV | టాలీవుడ్‌ నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి సైంధవ్‌ (SAINDHAV). వెంకటేశ్ (Venkatesh) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని హిట్ ఫేం శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వెంకటేశ్‌ 75వ సినిమాగా వస్తోన్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ దశలో ఉంది. చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే మిషన్‌ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో జెర్సీ ఫేం శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

బాలీవుడ్‌ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ, ఆర్య, రుహానీ శర్మ, ఆండ్రియా జెర్మియా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీ టీజర్‌ను అక్టోబర్ 16న లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. మిషన్‌లో బిజీగా ఉన్న వెంకీ టీజర్ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంతో నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ సైంధవ్‌ పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

ఈ మూవీలో శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ మనోజ్ఞగా కనిపించనుంది. రుహానీ శర్మ డాక్టర్‌గా, నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ వికాస్ మాలిక్ పాత్రలో, కోలీవుడ్‌ యాక్టర్ ఆర్య మానస్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. చాలా రోజుల క్రితం లాంఛ్ చేసిన సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. సైంధవ్‌.. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో 2024 సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తున్నారు. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

సైంధవ్‌ టీజర్‌ అప్‌డేట్ లుక్..

సైంధవ్‌ సస్పెన్స్‌ అప్‌డేట్‌..

మానస్ లుక్‌..

Meet @arya_offl as #MANAS in #SAINDHAV on the big screens from DECEMBER 22nd 🔥#SaindhavOn22ndDEC ❤️‍🔥 pic.twitter.com/8P05gHCHxQ

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) August 30, 2023

శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ మనోజ్ఞ లుక్..

నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ లుక్..

ఇండిపెండెన్స్‌ డే స్పెషల్‌..

సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..