March 6, 2023 / 02:49 PM IST

నిర్మాతలకు కాసులు కురిపించే విషయంలో మినిమం గ్యారంటీ ఇచ్చే హీరోల లిస్టులో టాప్‌లో ఉంటాడు టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh). అదిరిపోయే కామిక్‌ టైమింగ్‌తో సినిమాలు చేసే ఈ లీడింగ్ హీరో ప్రస్తుతం హిట్‌ డైరెక్టర్ శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వంలో సైంధవ్‌ (SAINDHAV) చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. బాలీవుడ్‌ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ సైంధవ్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న సైంధవ్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ కోసం అందాల భామ రుహానీ శర్మను శైలేష్‌ కొలను సంప్రదించాడని జోరుగా టాక్ నడుస్తోంది. సైంధవ్‌లో వచ్చే ఫీ మేల్‌ లీడ్ క్యారెక్టర్‌ చాలా కీలకంగా ఉండనుందట. వెంకటేశ్‌తో పోటీగా.. ఏ మాత్రం తగ్గకుండా సాగే ఈ ఛాలెంజింగ్‌ పాత్రకు రుహానీ శర్మ (Ruhani Sharma) అయితేనే పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయగలుగుతుందని ఆమెను సంప్రదించినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. శైలేష్‌ కొలను కథ చెప్పిన వెంటనే రుహానీ శర్మ కూడా సంతకం చేసినట్టు టాక్‌. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావడమే తరువాయి అని తెలుస్తోంది. శైలేష్‌ కొలను డెబ్యూ సినిమాలో రుహానీ శర్మ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

వెంకటేశ్‌ 75వ సినిమాగా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే కథ నేపథ్యంలో సాగనున్న సైంధవ్‌ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తున్నారు. సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రుహానీ శర్మ ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌ HER Chapter 1తో బిజీగా ఉంది.

సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..

HER Chapter 1 టీజర్‌..

సైంధవ్‌ పూజా కార్యక్రమం ఫొటోలు..

Victory @VenkyMama ’s #SAINDHAV Kicks off on a MASSIVE NOTE with the Grand Pooja Ceremony❤️

Grateful to our Dearest Hero Natural 🌟 @NameisNani garu for taking out his time and gracing the Launch of #SAINDHAV to support us as always ❤️

We Love you SHYAM BABU ❤️‍🔥@VenkyMama @Nawazuddin_S @KolanuSailesh @vboyanapalli @Music_Santhosh @tkishore555 @NiharikaEnt #Venky75 pic.twitter.com/T8W125Q3t9

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) January 26, 2023