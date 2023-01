January 8, 2023 / 05:51 PM IST

Veera Simha Reddy Movie | రోజు రోజుకు సంక్రాంతి హీట్‌ పెరుగుతుంది. పందెం కోళ్ల తరహాలో సంక్రాంతికి నువ్వా నేనా అనే విధంగా తలపడడానికి సినిమాలు సిద్ధమయ్యాయి. ఇక బాదం, పిస్తాలతో పెంచిన పందెం కోడిలా బాలయ్య ‘వీర సింహా రెడ్డి’తో సమరానికి సై అంటున్నాడు. సంక్రాంతికి భారీ హైప్‌తో రిలీజవుతున్న సినిమాల్లో ఇది ఒకటి. అందులోను ‘అఖండ’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ తర్వాత బాలయ్య మాస్‌ అవతారంలో రానుండటంతో ప్రేక్షకులకు పూనకాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ మూవీపై ఉన్న అంచనాలు ఇటీవలే రిలీజైన ట్రైలర్‌ రెట్టింపు చేసింది. బాలయ్యలోని మాస్‌ యాంగిల్‌, డైలాగ్స్‌, యాక్షన్‌ సీన్లు ఇలా ఒక్కటేమిటి ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేసే ప్రతీది ఈ సినిమాలో ఉండనున్నట్లు ట్రైలర్‌తోనే మేకర్స్‌ స్పష్టం చేశారు.

అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమా జనవరి 12న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా మేకర్స్‌ మరో అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలోని మాస్‌ మొగుడు అంటూ సాగే మాస్‌ బీట్‌ పాటను జనవరి 9 రాత్రి 7 గంటల 35 నిమిషాలకు రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ఓ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేసింది. ఇక ఇప్పటి వరకు రిలీజైన అన్ని పాటలు చార్ట్‌ బస్టర్‌లుగా మిగిలాయి. ఇక ఈ పాట కూడా ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేస్తుందని చిత్రయూనిట్ తెలిపింది. శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కన్నడ యాక్టర్‌ దునియా విజయ్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

