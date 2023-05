May 9, 2023 / 04:29 PM IST

Vijay Deavarakonda | ఐదేళ్ల క్రితం వచ్చిన ‘గీతా గోవిందం’ ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఓ మోస్తరు అంచనాలతో రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్లు కొల్లగొట్టింది. నిర్మాతల పాలిట కామధేనువులా కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఇప్పటికీ టైర్‌-2 హీరోల సినిమాల్లో అత్యధిక ప్రాఫిట్స్‌ వచ్చిన సినిమాగా మొదటి స్థానంలో ఇదే ఉంది. ఇక విజయ్‌, రష్మికల కెమిస్ట్రీకి టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులు పట్టం కట్టారు. అర్జున్‌ రెడ్డితో యూత్‌లో తిరుగులేని క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్న విజయ్‌.. గీతాగోవిందంతో ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కు దగ్గరయ్యాడు. ఇక ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే వీళ్ల కాంబోలో మరో సినిమా రాబోతుందని ఆ మధ్య ఒక్క ఫోటోతో దిల్‌రాజు క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.

అది గీతా గోవిందం సీక్వెలా.. లేదంటే కొత్త కథనా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. కాగా తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ కాంబోపై అఫియల్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించాడు. మంగళవారం విజయ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఓ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశాడు. ‘VD13’ వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో తెరకెక్కబోయే ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. త్వరలోనే షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టనున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఇక విజయ్‌ ఇటీవలే గౌతమ్‌ తిన్ననూరి సినిమాను పూజా కార్యక్రమాలతో స్టార్ట్‌ చేశాడు. శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. ఇక ప్రస్తుతం విజయ్‌ ఖుషీ సినిమా చేస్తున్నాడు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌లో రిలీజ్‌ కానుంది.

Team #VD13 wishes the uber-stylish and powerhouse performer, THE #VijayDeverakonda a very happy birthday!💥@ParasuramPetla and team is gearing up to begin the shoot soon!! ❤️‍🔥@TheDeverakonda#HBDTHEVijayDeverakonda pic.twitter.com/9XRMwxxpZq

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) May 9, 2023