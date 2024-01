Operation Valentine | వరుణ్‌ తేజ్‌ ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ సాంగ్‌ అప్‌డేట్‌.. తొలి సినిమాగా అరుదైన ఫీట్‌

Operation Valentine | టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో నటిస్తున్న చిత్రం ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ (Operation Valentine). శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ మూవీలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మానుషి చిల్లర్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనుంది.

January 15, 2024 / 12:05 PM IST

వీటిలో ఒకటి ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ (Operation Valentine). వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో VT13గా తెరకెక్కుతోంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (భారత వైమానిక దళం)కు నివాళులర్పిస్తూ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ మూవీలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మానుషి చిల్లర్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనుంది.

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ మూవీ నుంచి వందేమాతరం సాంగ్‌ అప్‌డేట్ అందించారు. వందేమాతరం పాటను అమృత్‌సర్‌లోని చారిత్రక వాఘా సరిహద్దులో జనవరి 17న లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. వాఘా సరిహద్దులో సాంగ్ లాంఛ్ చేసుకోబోతున్న తొలి సినిమాగా అరుదైన రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. యాడ్ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌, సినిమాటోగ్రఫర్‌, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ స్పెషలిస్ట్‌ శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ డైరెక్ట్ చేస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

యదార్థ సంఘటనల స్పూర్తితో తెలుగు, హిందీ బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తోన్న ఈ మూవీ టీజర్‌ను ఇప్పటికే విడుదల చేయగా.. మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మన ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ను ఇంకో దేశంలోకి పంపించడమంటే.. యుద్ధాన్ని ప్రకటించడమే.. అంటూ సాగుతున్న టీజర్‌ 1.27 నిమిషాల నిడివి ఉన్న టీజర్‌ రెండు భాషల్లో 20 మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌ రాబడుతూ.. టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 16న 2024 గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఈ మూవీని సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ ముద్ద, నందకుమార్‌ అబ్బినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. వరుణ్ తేజ్ మరోవైపు పలాస 1978 ఫేం కరుణకుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా మట్కా (Matka)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Breaking barriers with patriotism🇮🇳#OperationValentine is set to make history as the 1st film to launch a song at the iconic Wagah border,Amritsar 💥#VandeMataram song launch on Jan 17th 🎶#HappySankranti ✨

In cinemas on Feb 16 in Telugu & Hindi@IAmVarunTej… pic.twitter.com/72GJDuiy5e — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 15, 2024

