Operation Valentine | టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ ఫైనల్ అప్‌డేట్ వచ్చింది.

Operation Valentine| టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ చిత్రాల్లో ఒకటి ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ (Operation Valentine). వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో VT13గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ ఫైనల్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ షూటింగ్‌ పూర్తయింది.

ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ సెట్స్‌లో వరుణ్‌తేజ్‌ అండ్ టీం దిగిన ఫొటోను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేసింది. ఈ ఫొటో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మానుషి చిల్లర్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌ పాత్ర పోషిస్తోంది. యదార్థ సంఘటనల స్పూర్తితో తెలుగు, హిందీ బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రాన్ని సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ ముద్ద, నందకుమార్‌ అబ్బినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

వరుణ్ తేజ్ మరోవైపు పలాస 1978 ఫేం కరుణకుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా మట్కా (Matka)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. మట్కా చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా వరుణ్ తేజ్‌ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో పీరియాడిక్ బ్యాక్‌ డ్రాప్ స్టోరీతో రాబోతుంది.

