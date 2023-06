June 13, 2023 / 08:53 PM IST

Varun Tej | టాలీవుడ్ యాక్టర్లు వరుణ్‌ తేజ్ (Varun Tej)‌, లావణ్య త్రిపాఠి (Lavanya Tripathi) ఇటీవలే ఎంగేజ్‌మెంట్ పూర్తి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే నాగేంద్రబాబు నివాసంలో మెగా ఫ్యామిలీ, అల్లు కుటుంబం, లావణ్య కుటుంబసభ్యులు, కొద్దిమంది సన్నిహితుల సమక్షంలో ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగింది. అయితే ఎంగేజ్‌మెంట్ పూర్తయిన తర్వాత తొలిసారి సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫొటోను షేర్ చేసుకున్నాడు వరుణ్‌ తేజ్.

లావణ్య త్రిపాఠి తన చేయి పట్టుకొని నడుచుకుంటూ వస్తున్న స్టిల్‌ను వరుణ్‌ తేజ్‌ షేర్ చేస్తూ.. శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు.. అని క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ తర్వాత వరుణ్‌ తేజ్‌, లావణ్య త్రిపాఠి పోస్ట్‌ చేసిన మొదటి వెకేషన్‌ స్టిల్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతుండగా.. ఇంతకీ ఈ ఇద్దరు హాలీడే స్పాట్‌కు ఎక్కడికెళ్లారనేది తెలియాల్సి ఉంది. వెడ్డింగ్‌ డేట్స్‌ పై వరుణ్‌ తేజ్‌, లావణ్య త్రిపాఠి నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

వరుణ్‌ తేజ్‌ ప్రస్తుతం ప్రవీణ్ సత్తారు డైరెక్షన్‌లో గాండీవధారి అర్జున చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. దీంతోపాటు పలాస ఫేం కరుణ కుమార్‌ దర్శకత్వంలో వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌లో మరో సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. లావణ్య త్రిపాఠి ప్రస్తుతం తమిళంలో అథర్వతో కలిసి సినిమా చేస్తోంది.

పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తోంది మరోవైపు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై స్కైలాబ్‌ ఫేం విశ్వక్‌ ఖండేరావ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హాట్‌ స్టార్‌ వెబ్‌సిరీస్‌లో కూడా నటిస్తోంది.

Thanks to and each & everyone for the warm wishes! ♾️♥️@Itslavanya pic.twitter.com/x0rpL27Ovw

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) June 13, 2023