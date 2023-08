August 8, 2023 / 04:18 PM IST

Gandeevadhari Arjuna | టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌తేజ్‌ (Varun Tej) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి గాండీవధారి అర్జున. VT 12 ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్‌, టీజర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. గాండీవధారి అర్జున ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

షూటింగ్ స్పాట్‌లో వరుణ్‌తేజ్‌, ప్రవీణ్‌ సత్తారు చాట్‌ వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. ఆగస్టు 10న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రసాద్‌ ఐమాక్స్‌ లో ట్రైలర్ లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. బుడాపెస్ట్‌లో వచ్చే హై ఆక్టేన్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతున్నట్టు టీజర్‌తో తెలిసిపోతుంది. ది ఘోస్ట్‌ ఫేం ప్రవీణ్ సత్తారు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి మిక్కీ జే మేయర్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఏజెంట్ ఫేం సాక్షి వైద్య ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. విమలారామన్‌, నాజర్‌, వినయ్‌ రాయ్‌ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.గాండీవధారి అర్జున ఆగస్టు 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

ఈ చిత్రం నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ సింగిల్‌ నీ జతై లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది. వరుణ్‌ తేజ్‌ దీంతోపాటు VT13లో కూడా నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి ఛిల్లార్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

Strap in, it’s about to get awesome!!!#GandeevadhariArjuna

Trailer releasing on AUGUST 10th ,

event at Prasad imax @ 3pm!🔥

@sakshivaidya99 @PraveenSattaru @MickeyJMeyer @BvsnP @SVCCofficial @shreyasgroup #GDAonAugust25th pic.twitter.com/zDLFELtSVK

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) August 8, 2023