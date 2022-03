March 4, 2022 / 02:57 PM IST

Hanuman movie | అ!, క‌ల్కి, జాంబిరెడ్డి వంటి విభిన్న చిత్రాల‌ను తెర‌కెక్కించే దర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ‌. ఈయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తేజ స‌జ్జా, అమృత అయ్య‌ర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న‌ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘హానుమాన్’. ఫ‌స్ట్ పాన్ ఇండియ‌న్ సూప‌ర్ హీరో ఫిలింగా ఈ చిత్రం తెర‌కెక్కుతుంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు గ్లింప్స్ సినిమాపైన భారీ అంచ‌నాల‌ను పెంచుతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో తాజాగా ఈ చిత్రంలోని వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్ ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ ఈ చిత్రంలో అంజ‌మ్మ పాత్ర‌లో న‌టించ‌నుంది. మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేసిన పోస్ట‌ర్‌లో వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ పెళ్ళి కూతురు గెట‌ప్‌లో చేతీలో కొబ్బ‌రి బోండం గుత్తితో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌పై కోపంగా ఉన్న పోస్ట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రైమ్ షో ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం విడుద‌ల‌కు ముందే నాన్-థియేట్రిక‌ల్ హ‌క్కులు 16 కోట్ల‌కు అమ్ముడు పోయాయి. గ‌తంలో వీళ్ల కాంబోలో వ‌చ్చిన జాంబీరెడ్డి బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర భారీ వ‌సూళ్ల‌ను సాధించింది.

Introducing the Mighty “Makkal Selvi” as the braveheart #Anjamma🔥from the World of Anjanadri🏔️

Advance HBD @varusarath5 🤩

– Team #HanuMan

HANU🔶MAN@tejasajja123 @Actor_Amritha @Niran_Reddy @Chaitanyaniran @AsrinReddy @Primeshowtweets#HanuManTheOrigin pic.twitter.com/84HaFFBDYR

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) March 4, 2022