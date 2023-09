Vaishnavi Chaitanya | క్రేజీ టాక్.. డీజే టిల్లుతో బేబి హీరోయిన్ రొమాన్స్‌..!

September 13, 2023 / 06:45 PM IST

Vaishnavi Chaitanya |డీజే టిల్లు సినిమాతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda). ప్రస్తుతం టిల్లు 2 లో నటిస్తున్నాడు. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ అక్టోబర్‌ 6న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇదిలా ఉంటే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త సినిమా వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ (Bommarillu Baskar) డైరెక్షన్‌లో సిద్దు జొన్నలగడ్డ ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కానీ ఈ చిత్రంలో బేబి ఫేం వైష్ణవి చైతన్య ( Vaishnavi Chaitanya)‌ హీరోయిన్‌గా మెరువనుందని తాజా న్యూస్ ఒకటి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. వైష్ణవి చైతన్య ఈ ఏడాది బేబి సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది. వైష్ణవి చైతన్య తన యాక్టింగ్‌తో సినిమాను వన్‌ మ్యాన్ షోలా నడిపించిన తీరుకు మూవీ లవర్స్‌ ఫిదా అయిపోయారు. డీజే టిల్లుతో బేబి కాంబినేషన్‌ ఫైనల్ అయితే సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై విజువల్‌ ట్రీట్‌ పక్కా అయిపోయినట్టే. మరి దీనిపై రాబోయే రోజుల్లో అధికారిక ప్రకటన ఏమైనా వస్తుందేమో చూడాలి.

టిల్లు 2లో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. సిద్దు జొన్నల గడ్డ, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీలో రొమాంటిక్‌ మూడ్‌లో ఉన్న పోస్టర్‌తోపాటు గ్లింప్స్‌ సినిమాపై సూపర్ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. టైటిల్‌కు తగ్గట్టుగా డబుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందించబోతున్నట్టు తెలియజేసింది సిద్దు జొన్నలగడ్డ టీం. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

మూవీ లాంఛ్ ఈవెంట్ ఫొటోలు..

#SVCC37 Launched Officially with a pooja ceremony today! ❤️

Starring Star Boy #SidduJonnalagadda, Directed by @baskifilmz 🤩

Clap by #AlluAravind garu

Camera Switch On by #DilRaju garu

Thanks to all the guests who graced the occasion and shared their best wishes to the team! pic.twitter.com/R7xFpJtxKB

— SVCC (@SVCCofficial) August 10, 2023