Vadivelu | వడివేలు కొత్త సినిమా టైటిల్‌ లుక్ వైరల్.. !

January 22, 2024 / 03:12 PM IST

Vadivelu | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని లెజెండరీ యాక్టర్ వడివేలు (Vadivelu). గతేడాది మామన్నన్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. ఉదయనిధి స్టాలిన్‌తో కలిసి వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్‌లో నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. తాజాగా వడివేలు కొత్త సినిమా అప్‌డేట్ వచ్చింది. వడివేలు ఈ సారి మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్‌తో సినిమా చేస్తుండటం విశేషం. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం (Maareesan).

ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. వేట..వేటగాడు అంటూ ఈ మూవీ టైటిల్‌ లుక్‌ను షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. దుప్పి తలతో సస్పెన్స్‌గా కనిపిస్తున్న టైటిల్‌ లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. సుదీశ్‌ శంకర్‌ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని సూపర్ గుడ్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌పై ఆర్‌బీ చౌదరి తెరకెక్కిస్తున్నారు. యువన్‌ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం ఏ జోనర్‌లో రాబోతుంది.. నటీనటులెవరు.. ఇతర వివరాలపై రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టత ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన మామన్నన్‌లో ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ కీ రోల్‌ పోషించాడని తెలిసిందే. ఇప్పుడీ ఇద్దరు లీడ్ రోల్‌లో Maareesan సినిమా వస్తుండటంతో అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి.

Maareesan టైటిల్‌ లుక్..

The Hunt & the hunter! 🏹#Vadivelu & #FahadhFasil starrer #Maareesan commences shoot with pooja ceremony from today! 🎬

A @thisisysr Musical! 🎼@SuperGoodFilms_ #SudheeshSankar@moorthyisfine @dopkalai@sreejithsarang @madhankarky@sampathannamala @dineshmoffl pic.twitter.com/mcICFt9kT0

— E4 Entertainment (@E4Emovies) January 22, 2024