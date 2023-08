Vachhina Vaadu Gowtham | హిడింబ హీరో అశ్విన్‌ బాబు కొత్త సినిమా.. వచ్చినవాడు గౌతం లుక్ వైరల్

August 1, 2023 / 04:16 PM IST

Vachhina Vaadu Gowtham | ఇటీవలే ‘హిడింబ’ (Hidimba) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు అశ్విన్‌ బాబు (Ashwin Babu). ఇన్వెస్టిగేటివ్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో అనిల్‌ కన్నెగంటి (Anil Krishna Kanneganti) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. తాజాగా మరో సినిమా ప్రకటించేస్తూ.. టైటిల్‌ లుక్‌ విడుదల చేశాడు. ఈ చిత్రానికి వచ్చిన వాడు గౌతం టైటిల్‌ ఫిక్స్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి మామిడాల ఎంఆర్ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. స్టెతస్కోప్ పట్టుకున్న చేతికి రక్తపు మరకలు కనిపిస్తున్నాయి.

AB 8 ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రం మెడికో థ్రిల్లింగ్ స్టోరీగా తెరకెక్కుతున్నట్టు టైటిల్ లుక్‌తో తెలియజేశాడు అశ్విన్‌ బాబు. షణ్ముఖ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌పై అలూరి సురేశ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. అలూరి హర్షవర్ధన్‌ చౌదరి సమర్పిస్తున్నారు. గౌరా హరి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి శ్యామ్ కే నాయుడు సినిమాటోగ్రాఫర్‌. ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్‌ పూడి ఎడిటర్‌ కాగా.. రామ్‌-లక్ష్మణ్‌ ఫైట్‌ మాస్టర్స్ అబ్బూరి రవి డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు. హీరోయిన్‌, ఇతర నటీనటుల వివరాలపై త్వరలో క్లారిటీ ఇవ్వనుంది టీం.

Revealing the Title of the Talented Hero @imashwinbabu‘s next on his Birthday 🤩#AB8 is #VachhinaVaaduGowtham – The Thrilling story of a Medico ⚕️🔥#HBDAshwinBabu#AluriSuresh #MRKrishna #ShanmukhaPictures #AluriHarshaVardhan#ShyamKNaidu @GowrahariK @abburiravi #RamLaxman pic.twitter.com/vfyMohgh59

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) August 1, 2023