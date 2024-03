March 20, 2024 / 03:57 PM IST

Ram Pothineni | టాలీవుడ్‌లో ఉన్న మోస్ట్ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరోల్లో ఒకడు రామ్ పోతినేని (Ram Pothineni) . చివరగా స్కంద సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన రామ్‌ ప్రస్తుతం డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. పూరీ జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వంలో ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌కు సీక్వెల్‌గా వస్తోన్న ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే రామ్‌ షూటింగ్‌ షూటింగ్‌ నుంచి కాస్త విరామం తీసుకున్నాడు.

నగరంలో ఉస్తాద్‌ రామ్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చి.. సందడి చేసిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని బీహెచ్‌ఈఎల్‌ సర్కిల్‌లో సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్‌ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరయ్యాడు రామ్‌. బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ డ్రెస్‌లో స్టైలిష్ గాగుల్స్‌తో ఉన్న రామ్‌ను చూసి ఫిదా అయిపోతున్నారు నెటిజన్లు, అభిమానులు, ఫాలోవర్లు. రామ్‌ నయా లుక్‌పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి.

పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తోన్న డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ నుంచి రామ్‌ స్టైలిష్‌ గాగుల్స్‌ పెట్టుకొని గన్స్‌ మధ్య స్టైలిష్‌గా ఉన్న డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్ చేయగా.. ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

డబుల్ ఇస్మార్ట్‌లో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్‌ దత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జూన్ 14న గ్రాండ్‌ విడుదల చేస్తున్నారు. ఇస్మార్ట్‌ ఈజ్ బ్యాక్‌.. ఈ సారి డబుల్ ఇంపాక్ట్‌.. అంటూ శక్తిమంతమైన త్రిశూలం.. బ్యాక్ డ్రాప్‌లో మంటలు కనిపిస్తున్న స్టిల్‌ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేస్తుంది.

