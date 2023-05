May 3, 2023 / 08:08 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ (Ustaad Bhagat Singh). హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం ఇటీవలే హైదరాబాద్ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకుంది. తాజాగా మరో అప్‌డేట్ ఫొటోల రూపంలో బయటకు వచ్చింది. హరీష్‌ శంకర్‌ టీం నెక్ట్స్‌ షెడ్యూల్‌ కోసం రెడీ అవుతున్నారు. హరీష్‌ శంకర్‌, ఆనంద్‌సాయి మరో టీం మెంబర్‌తో కలిసి ఓ చెరువు పక్కన గ్రీనరీలో చర్చిస్తున్న స్టిల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

హరీష్‌ శంకర్‌ టీం తదుపరి షెడ్యూల్‌కు ప్రిపేర్‌ అవుతుండగా.. ఈ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌ పూర్తిగా యాక్షన్‌ పార్టుతో సాగనుంది. ఇటీవలే ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ ఎడిటింగ్‌ వర్క్‌ కూడా మొదలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోన్న ఈ మూవీకి దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఓజీ సెట్‌ నుంచి పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్టిల్‌ విడుదల చేయగా.. నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఇటీవలే ఓజీ ముంబై షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకుంది. సుజిత్ టీం మొత్తం 45 రోజుల్లో ఓజీ షూట్‌ పూర్తి చేసేలా ప్లాన్ చేసినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఒకదాని తర్వాత మరో సినిమా షెడ్యూల్‌తో బిజీ అవుతూ జెట్‌ స్పీడులో షూటింగ్స్ పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాడు. పవర్‌ స్టార్‌ ఇప్పటికే సముద్రఖని దర్శకత్వంలో వినోదయ సీతమ్ రీమేక్‌లో కూడా నటిస్తుండగా.. పవన్‌ కల్యాణ్‌కు షూట్‌ పార్ట్‌ పూర్తయినట్టు సమాచారం‌. క్రిష్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హరిహరవీరమల్లు షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ గురించి అప్‌డేట్ రావడం పెండింగ్‌లో ఉంది.

Team #UstaadBhagatSingh is gearing up for the next schedule 💥💥

It is going to be an action packed one 🔥🔥@PawanKalyan @harish2you @sreeleela14 @ThisIsDSP @DoP_Bose #AnandSai @ChotaKPrasad @SonyMusicSouth @UBSTheFilm pic.twitter.com/WRJSeMEbh1

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 3, 2023