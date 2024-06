June 15, 2024 / 12:45 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రమంత్రి జనసేన అధినేత పవన్‌ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా న‌టిస్తున్న చిత్రాల‌లో ఒక‌టి ‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌’ (Ustaad Bhagat Singh). ఈ సినిమాకు గ‌బ్బ‌ర్ సింగ్ ఫేమ్ హరీశ్‌ శంకర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. 2022లోనే మొద‌లైన ఈ చిత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల వ‌ల‌న వాయిదా ప‌డింది. అయితే ఈ సినిమా నుంచి ఇప్ప‌టికే టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. శుక్ర‌వారం ఈ చిత్రంలో క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తున్న శ్రీలీలా బ‌ర్త్ డే. ఈ సంద‌ర్భంగా శ్రీలీలా బ‌ర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకున్నాడు హరీశ్‌. ‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌’ షూటింగ్ సెట్స్‌లో పవ‌న్‌తో పాటు శ్రీలీలా ఉన్న ఫొటోను పంచుకున్నాడు.

Sending B’day Wishes To our @sreeleela14 Pic From Sets of #UstaadBhagatSingh pic.twitter.com/h1hRX9FIBJ

— KARNATAKA PawanKalyan FC™ (@KarnatakaPSPKFC) June 14, 2024