January 5, 2024 / 05:31 PM IST

Curry & Cyanide | ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వ‌చ్చిన ‘కర్రీ అండ్‌ సైనైడ్‌'(Curry & Cyanide) : ది జాలీ జోసెఫ్‌ కేస్ అనే డాక్యుమెంటరీ ఓటీటీలో సంచ‌ల‌నాలు సృష్టిస్తుంది. విడుదలైన రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్‌తో న‌డుస్తూ.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ డాక్యుమెంటరీ అరుదైన రికార్డు అందుకుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రెండు వారాల పాటు గ్లోబల్​ టాప్‌-10 స్ట్రీమింగ్‌ కంటెంట్‌లలో ఒకటిగా నిలవ‌డ‌మే కాకుండా.. ఏకంగా 30కు పైగా దేశాల ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది. ఈ విష‌యాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపింది.

ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. కేరళలోని కూడతైకి చెందిన జాలీ అలియాస్‌ జాలీ జోసెఫ్‌ అదే ప్రాంతానికి చెందిన రాయ్‌ థామస్‌ 1997లో ప్రేమించి, పెండ్లి చేసుకుంటుంది. అయితే రాయ్ కుటుంబంలో అంద‌రూ చదువుకుని ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు. దీంతో జాలీని కూడా ఉద్యోగం చేయమని ఆమె అత్త పట్టుబడుతుంది.

అయితే అత్త పోరు పడ‌లేక ఆమెను చంపాల‌నుకుంటుంది జాలీ జోసెఫ్‌. ఇందులో భాగంగా ఆమెకు కర్రీలో సైనైడ్ ఇచ్చి చంపుతుంది. ఇలా త‌న‌కు అడ్డువ‌చ్చిన వారంద‌రిని క‌ర్రీలో సైనైడ్ ఇచ్చి చంపుకుంటూ వెళుతుంది. అలా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా 14 ఏళ్లలో 6 గురిని హత్య చేస్తుంది. అయితే ఈ హ‌త్య‌ల‌పై అనుమానం ఉన్న ఆమె ఆడపడుచు (రోజో థామస్) 2019లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తుంది. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా విచ‌ర‌ణ చేప‌ట్టిన పోలీసులు ఆ 6 హ‌త్యలు చేసింది జాలీ జోసెఫే అని నిర్ధారించి ఆమెను 2019లో అరెస్ట్ చేస్తారు. అయితే జాలీ లైఫ్ స్టోరీనే క‌థ‌గా మ‌లిచి డాక్యుమెంటరీగా తెర‌కెక్కించాడు ద‌ర్శ‌కుడు క్రిస్టో టామీ. ఇక ఈ డాక్యుమెంటరీ ప్ర‌స్తుతం తెలుగులో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

Acclaimed in over 30 countries globally, the spine chilling true crime documentary Curry & Cyanide: The Jolly Joseph Case is a must watch.

Watch now in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi and English only on Netflix! pic.twitter.com/tWTbtithlF

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 4, 2024