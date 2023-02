February 6, 2023 / 04:54 PM IST

బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు సిద్దార్థ్‌ మల్హోత్రా-కియారా అద్వాని (Sidharth-Kiara wedding) వెడ్డింగ్‌కు అంతా సిద్దమైంది. రాజస్థాన్‌లోని జైసల్మీర్ సూర్యగఢ్‌ ప్యాలెస్‌ (Suryagarh Palace hotel)లో ఇవాళ రాత్రివెడ్డింగ్ ఈవెంట్ జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కోటను అందంగా డిజైన్‌ చేశారు. పోర్టు పరిసర ప్రాంతాలు సంప్రదాయక నృత్యాలతో కలర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తూ.. సందడిగా మారాయి.

మరోవైపు కోటకు వెళ్లే మార్గం అతిథుల రాకతో రద్దీగా మారింది. లోకల్ బ్యాండ్ టీం సంప్రదాయక డప్పు చప్పుళ్ల మధ్య డ్యాన్స్ చేస్తూ.. అతిథులకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. ఈ వెడ్డింగ్‌ ఈవెంట్‌కు క్లోజ్‌ ఫ్రెండ్స్‌‌, కుటుంబ సభ్యులు, షాహిద్‌ కపూర్‌, మీరా కపూర్‌, కరణ్‌ జోహార్‌, వరుణ్‌ ధవన్‌తోపాటు ఇండస్ట్రీకి పలువురు ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు.

ఇవాళ రాత్రి 11 గంటల నుంచి రేపు ఉదయం 4 గంటల మధ్య వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌ జరుగనుంది. సూర్యగఢ్‌ కోటకు సంబంధించిన విజువల్స్ ఇపుడు నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి.

సూర్యగఢ్‌ ప్యాలెస్‌ విజువల్స్ ..

Sidharth Malhotra's guests have started arriving for the wedding📸#sidharthmalhotra #sidkiara #sidkiarawedding #firstindiafilmy pic.twitter.com/Ndyx62FVXd

— First India filmy (@firstindiafilmy) February 5, 2023