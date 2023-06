June 14, 2023 / 10:49 AM IST

Lavanya Tripathi | అందాల రాక్షసి సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైన లావణ్య త్రిపాఠి.. త్వరలోనే మెగా ఇంటి కోడలు కాబోతుంది. వరుణ్ తేజ్ తో కొన్ని రోజులుగా డేటింగ్ చేస్తున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. త్వరలోనే అతనితో మూడు ముళ్లు వేయించుకోవడానికి రెడీ అయింది. ఈ మధ్యే వీరిద్దరి ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఘనంగా జరిగింది. ఇరు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో నాగబాబు ఇంట్లోనే వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్, రామ్ చరణ్, చిరంజీవి, అల్లు అర్జున్ సహా మెగా హీరోలు అందరూ ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. 2023 డిసెంబర్‌లో ఇటలీలో వీళ్లిద్దరూ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీనికోసం ఏర్పాట్లు కూడా భారీగానే జరుగుతున్నాయి. అయితే పెళ్లికి మూడు నెలల ముందుగానే ఒప్పుకున్న సినిమాలు పూర్తి చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి.

ఇప్పటికే ఈ పని మీద బిజీగా ఉన్నాడు వరుణ్ తేజ్. తాను ఒప్పుకున్న ప్రవీణ్ సత్తార్ గాండీవధారి అర్జున సినిమా షూటింగ్ చివరి దశకు వచ్చేసింది. ఆగస్టు 25న సినిమా విడుదల కానుంది. అలాగే కొత్త దర్శకుడుతో ఒక పాన్ ఇండియా సినిమా చేస్తున్నాడు వరుణ్ తేజ్. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా వేగంగా జరుగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే లావణ్య త్రిపాఠి కూడా తక్కువేం తినట్లేదు. ఈమె చేతిలో కూడా అవకాశాలు బాగానే ఉన్నాయి. తమిళ హీరో అధర్వతో ప్రస్తుతం ఒక సినిమాలో నటిస్తుంది లావణ్య. దీంతో పాటు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో ఒక సినిమాకు సైన్ చేసింది. ఇక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాట్ స్టార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఒక వెబ్ సిరీస్‌కు కూడా సైన్ చేసింది ఈ ముద్దుగుమ్మ. వీటి షూటింగ్ ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా పూర్తి చేయాలని చూస్తుంది. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు చేస్తుందా లేదా అనే విషయంలో మాత్రం ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ రాలేదు.

Thanks to and each & everyone for the warm wishes! ♾️♥️@Itslavanya pic.twitter.com/x0rpL27Ovw

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) June 13, 2023