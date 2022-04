April 29, 2022 / 07:54 PM IST

Gopichand Accident | యాక్షన్ హీరో గోపీచంద్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. గతేడాది సీటీమార్ సినిమాతో పర్లేదు అనిపించాడు గోపీచంద్‌. తాజాగా ఈయన తనకు బాగా కలిసొచ్చిన శ్రీవాస్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. లక్ష్యం, లౌక్యం ఇలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు ఈ కాంబినేషన్ లోనే వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఈ కాంబినేష‌న్‌లో హ్యాట్రిక్ కొట్టాల‌ని చూస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ మైసూర్‌లో జ‌రుగుతుంది. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఒకటి చిత్రీకరిస్తున్నాడు దర్శకుడు శ్రీవాస్. ఈ సందర్భంగా షూటింగ్‌లో పాల్గొన్న గోపీచంద్ స్వల్ప ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో గోపీచంద్ కు ఏమైందని ఆరా తీస్తున్నారు. దీంతో చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ఒక ప్రెస్‌నోట్ విడుద‌ల చేసింది.

While shooting in Mysore, unfortunately our hero @YoursGopichand just fell down due to leg slip. By God’s grace nothing happened to him and he is doing completely fine.

I request fans and friends not to worry about this incident.

– @DirectorSriwass#Gopichand30

— VamsiShekar ON DUTY (@UrsVamsiShekar) April 29, 2022