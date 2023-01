January 12, 2023 / 04:43 PM IST

గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డుల్లో ఆర్ఆర్ఆర్‌ (RRR) లోని నాటు నాటు సాంగ్‌కు.. బెస్ట్ ఒరిజిన‌ల్ సాంగ్ అవార్డు దక్కిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్ రాజమౌళి, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీర‌వాణి టీంకు సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ తన స్టైల్‌లో జక్కన్న టీంకు విషెస్‌ చెప్పాడు.

టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ నలుపు రంగు దుస్తులకు మ్యాచింగ్ అయ్యే బ్లాక్ గాగుల్స్ పెట్టుకుని సింగిల్‌గా నాటు నాటు స్టెప్పులేశాడు. రాంచరణ్‌, జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ కాంబోలో వచ్చే ఈ పాటను ఆ ఇద్దరి ఎనర్జీకి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ సోలోగా ఇరగదీసే డ్యాన్స్ చేసి ఔరా అనిపిస్తున్నాడు.

నిన్న భారతీయ సినిమా అతి పెద్ద సక్సెస్‌ అందుకున్న సందర్భంగా ఈ విక్టరీ డ్యాన్స్ అంటూ.. నాటు నాటు డ్యాన్స్ వీడియో షేర్ చేశాడు టైగర్ ష్రాఫ్‌. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు టీంకు శుభాకాంక్షలు అని ట్వీట్ చేశాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ ప్రస్తుతం గణ్‌పత్‌ సినిమాతోపాటు మరో చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు.

టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ నాటు నాటు డ్యాన్స్ ..

This should be our victory dance after yesterday🇮🇳😁⚡️huge win for Indian Cinema! congratulations to the whole team of RRR @ssrajamouli @MMKeeravani_FC @tarak9999 @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/lbo8F0B7nb

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) January 12, 2023