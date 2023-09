Ganapath | యాక్షన్‌ హీరో టైగర్‌ ష్రాఫ్ గణపథ్‌ టీజర్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌

September 21, 2023 / 12:48 PM IST

Ganapath | బాలీవుడ్‌ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు టైగర్‌ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff). ‌ఈ స్టార్ యాక్టర్ కాంపాండ్‌ నుంచి వస్తున్న చిత్రం గణపథ్ (Ganapath)‌. తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని కృతిసనన్ (Kriti Sanon)‌ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి వికాస్‌భల్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గణపథ్‌ నుంచి టైగర్‌ ష్రాఫ్‌, కృతిసనన్‌ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతూ టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాయి.

తాజాగా మేకర్స్‌ గణపథ్‌ టీజర్‌ డేట్‌ ఫైనల్‌ చేశారు. ఈ మూవీ టీజర్‌ను సెప్టెంబర్ 23న (శనివారం)న విడుదల చేయనున్నట్టు

తెలియజేశారు. టైగర్‌ష్రాఫ్‌ కండలు తిరిగిన దేహంతో కనిపిస్తుంటే.. కృతిసనన్‌ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో సందడి చేస్తోంది. ఫస్ట్‌ లుక్‌లోహీరోకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కృతిసనన్ ఫుల్ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, రెహమాన్‌, జమీల్‌ ఖాన్‌, గిరీష్‌ కులకర్ణి, శ్రుతి మీనన్‌, జియాద్‌ బక్రీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

గుడ్‌ కో, పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్‌ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. విశాల్‌ మిశ్రా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

కృతిసనన్‌ గణపథ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

AMITABH BACHCHAN – TIGER SHROFF – KRITI SANON: ‘GANAPATH’ NEW POSTER IS HERE… On the auspicious occasion of #GaneshChaturthi , Team #Ganapath : A Hero Is Born – starring #AmitabhBachchan , #TigerShroff and #KritiSanon – unveils #NewPoster featuring #KritiSanon … In *cinemas* 20 Oct… pic.twitter.com/LhywRizL8j

She is fierce. She is unstoppable. She is ready to kill.#MeetJassi#Ganapath in cinemas this Dussehra, 20th October. pic.twitter.com/XQOOklIRDb

