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Ganapath | యాక్షన్‌ హీరో టైగర్‌ ష్రాఫ్ గణపథ్‌ టీజర్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌

Ganapath | బాలీవుడ్‌ యాక్టర్ టైగర్‌ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff) కాంపాండ్‌ నుంచి వస్తున్న చిత్రం గణపథ్ (Ganapath)‌. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న గణపథ్‌ నుంచి టైగర్‌ ష్రాఫ్‌, కృతిసనన్‌ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతూ టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాయి.

Ganapath | యాక్షన్‌ హీరో టైగర్‌ ష్రాఫ్ గణపథ్‌ టీజర్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌

Ganapath | బాలీవుడ్‌ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు టైగర్‌ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff). ‌ఈ స్టార్ యాక్టర్ కాంపాండ్‌ నుంచి వస్తున్న చిత్రం గణపథ్ (Ganapath)‌. తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని కృతిసనన్ (Kriti Sanon)‌ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి వికాస్‌భల్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గణపథ్‌ నుంచి టైగర్‌ ష్రాఫ్‌, కృతిసనన్‌ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతూ టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాయి.

తాజాగా మేకర్స్‌ గణపథ్‌ టీజర్‌ డేట్‌ ఫైనల్‌ చేశారు. ఈ మూవీ టీజర్‌ను సెప్టెంబర్ 23న (శనివారం)న విడుదల చేయనున్నట్టు
తెలియజేశారు. టైగర్‌ష్రాఫ్‌ కండలు తిరిగిన దేహంతో కనిపిస్తుంటే.. కృతిసనన్‌ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో సందడి చేస్తోంది. ఫస్ట్‌ లుక్‌లోహీరోకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కృతిసనన్ ఫుల్ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, రెహమాన్‌, జమీల్‌ ఖాన్‌, గిరీష్‌ కులకర్ణి, శ్రుతి మీనన్‌, జియాద్‌ బక్రీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

గుడ్‌ కో, పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్‌ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. విశాల్‌ మిశ్రా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

 

కృతిసనన్‌  గణపథ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

టైగర్‌ ష్రాఫ్ గణపథ్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

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