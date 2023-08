Tiger Nageshwararao Movie | టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు టీజర్‌ వచ్చేస్తుంది.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

August 12, 2023 / 04:24 PM IST

Tiger Nageshwararao Movie Teaser | దసరాపై ముందుగా ఖర్చీఫ్ వేసుకున్న సినిమాల్లో టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు ఒకటి. రవితేజ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు వంశీ దర్శకుడు. ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్ వీర లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ చేసింది. ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా రిలీవుతుందా అని రవన్న ఫ్యాన్స్‌ ఈగర్‌గా వేయిట్‌ చేస్తున్నారు. ఇండియ‌న్ రాబిడ్ హుడ్‌గా పిలవ‌బ‌డే గ‌జ‌దొంగ టైగ‌ర్ నాగేశ్వరరావు జీవిత క‌థ అధారంగా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. 70,80 ద‌శ‌కాల్లో నాగేశ్వర‌రావు ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో భారీ ఎత్తున దొంగ‌త‌నాలు, దోపిడీలు చేస్తూ పోలీసుల‌కు చిక్కకుండా త‌ప్పించుకునే వాడు. ఇలాంటి గ‌జ‌దొంగ క‌థ బ‌యోపిక్‌గా తెర‌కెక్కుతుండటంతో ప్రేక్షకుల‌లో తీవ్ర ఆసక్తి నెల‌కొంది.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మేజర్‌ అప్‌డేట్‌ను చిత్రయూనిట్ వెల్లడించింది. ఈ సినిమా టీజర్‌ను ఆగస్టు 17న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. జీవి ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రేణుదేశాయ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో నుపూర్ సనన్, గాయత్రి భరద్వాజ్‌లు హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్నారు.

