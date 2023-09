September 20, 2023 / 05:02 PM IST

Chandramukhi 2 | టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కమ్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌ రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న తాజా చిత్రం చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). పీ వాసు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు లైకా ప్రొడక్షన్స్ ప్రకటిస్తూ.. ఓ వీడియో కూడా షేర్ చేసింది.

తాజాగా ఈ సినిమాను తెలుగులో విడుదల చేస్తున్నదెవరనే దానిపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రాన్ని Sri Lakshmi Movies విడుదల చేయనుంది. చంద్రముఖి 2 నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ స్వాగతాంజలి, సెకండ్‌ సింగిల్‌ Moruniye పాటలకు నెట్టింట మంచి వ్యూస్‌ వస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు విన్నర్‌, లెజెండరీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీరవాణి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తుండటంతో అంచనాలు మరింత పెరిగిపోతున్నాయి. చంద్రముఖికి సీక్వెల్‌గా వస్తోన్న ఈ మూవీని సుబాస్కరన్ సమర్పణలో లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తోంది.

లారెన్స్‌ అండ్ పీ వాసు టీం ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. చంద్రముఖి 2లో లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ వడివేలు కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నారు. లక్ష్మీమీనన్‌, మహిమ నంబియార్‌, రాధికాశరత్‌కుమార్‌, రావు రమేశ్‌, రవిమారియా, విఘ్నేశ్‌, సృష్టి డాంగే, సుభిక్ష, ఐజీ మహేంద్రన్‌, సాయి అయ్యప్పన్‌, సురేశ్ మీనన్‌, శత్రు టీఎం కార్తీక్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Get ready for the MEGA Telugu release of #Chandramukhi2 🗝️ Arriving in cinemas on Sept 28, brought to you by @SriLakshmiMovie 🤗 #Chandramukhi2 🗝️ #PVasu @offl_Lawrence @KanganaTeam @RDRajasekar #ThotaTharrani @editoranthony #NVPrasad #SriLakshmiMovies @gkmtamilkumaran … pic.twitter.com/cpdSQLjK2s

కొత్త విడుదల తేదీ అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియో ..

Chandramukhi-2 release date has been pushed to September 28 due to technical delays. 🌸 Vettaiyan & Chandramukhi will be back fiercer than ever. 🏇🗡️

See you at the theatres with an extra special treat. 🕴🏻🤗

🎬 #PVasu

🌟 @offl_Lawrence @KanganaTeam

🎶 @mmkeeravaani

🎥… pic.twitter.com/zrJAT7psri

— Lyca Productions (@LycaProductions) September 8, 2023