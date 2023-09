Vijay Antony | చిన్నప్పుడే తండ్రి.. ఇప్పుడు కూతురు.. శోకసంద్రంలో విజయ్‌ ఆంటోనీ

September 19, 2023 / 03:37 PM IST

Vijay Antony | నటుడిగా, సంగీత దర్శకుడిగా, దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా, డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా మల్టీటాలెంటెడ్‌ స్కిల్స్‌ ఉన్న అతికొద్ది మంది సెలబ్రిటీల్లో ఒకడు విజయ్‌ ఆంటోని (Vijay Antony). బిచ్చగాడు (Bichagadu) సినిమాతో ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు విజయ్‌ ఆంటోని. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న విజయ్‌ ఆంటోనీ ఇంట తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుందని తెలిసిందే.

విజయ్ ఆంటోనీ కూతురు మీరా ఆంటోని (Meera Antony) మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు చెన్నైలోని (Chennai) డీడీకే రోడ్‌లోని తమ నివాసంలో మృతి చెందింది. ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో సీనియర్‌ ఇంటర్‌ చదువుతున్న 16 ఏండ్ల మీరా చదువుల్లో ఒత్తిడి నేపథ్యంలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్టుగా సమాచారం. కూతురు ఆకస్మిక మరణంతో విజయ్ ఆంటోనీ కుటుంబం తీవ్ర దు:ఖంలో మునిగిపోయింది.

ఏడేండ్ల వయస్సులోనే తండ్రిని కోల్పోయి..

విజయ్‌ ఆంటోనీ ఏడేండ్ల వయస్సులోనే తన తండ్రిని కోల్పోయాడు. అయితే తండ్రి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అందరినీ తీవ్రంగా కలచివేచే విషయం. తన తండ్రిని కోల్పోయిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఓ ఈవెంట్‌లో మాట్లాడిన మాటలకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు అందరి హృదయాలను కదిలిస్తోంది.

జీవితంలో ఎంతంటి సంక్షోభం ఎదురైనా ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి. ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారి పిల్లల గురించి తలుచుకుంటే నాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. మా నాన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అప్పుడు నాకు ఏడేళ్లు. మా చెల్లికి కూడా ఐదేళ్లు. దానికి కారణం నా వ్యక్తిగత జీవితం. అది ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మీకు పెద్ద విషయం కాకపోవచ్చు. కానీ నాన్న వెళ్లిపోయాక మమ్మల్ని పెంచేందుకు మా అమ్మ ఎంత కష్టపడిందో నాకు తెలుసు. అందుకే ఆత్మహత్యల గురించి విన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే పలు సంక్షోభాల లోతు నాకు తెలుసు.. అంటూ విజయ్‌ ఆంటోనీ చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.

#VijayAntony lost his father to suicide when he was just 7 years old 🥹💔 Tragically, today, his own daughter has also taken her life 😭 In a video, #VijayAntony talks about the pain of life, why he’s silent & why suicide should never be an option 😓

pic.twitter.com/GbjD4eJ8E0

— KARTHIK DP (@dp_karthik) September 19, 2023