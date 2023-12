December 16, 2023 / 04:02 PM IST

The Vijay Deverakonda | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay Deverakonda) ప్ర‌స్తుతం అమెరికాలో చిల్ అవుతున్నాడు. విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఫ్యామిలీ స్టార్'(Family Star). ఈ సినిమా షూటింగ్ మొన్నటి వరకు ఢిల్లీలో జరిగిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ అమెరికాలోని న్యూ జెర్సీలో జరుపుకుంటోంది. ఇక షూటింగ్ అనంత‌రం రాత్రి డిన్న‌ర్‌కు ఓ స్టార్ హోట‌ల్‌కు వెళ్లిన విజ‌య్ అక్కడ దిగిన ఫొటోల‌ను సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా పంచుకున్నాడు. కాగా, ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫొటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

‘గీత గోవిందం’ ఫేమ్ పరశురామ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గోపీసుందర్‌ సంగీతాన్నందిస్తున్నారు. విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ, పరశురామ్ కాంబోలో ఇంత‌కుముందు వ‌చ్చిన ‘గీత గోవిందం’ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఫీల్‌గుడ్‌ రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా మెప్పించిన ఈ సినిమాతోనే విజ‌య్‌కు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌లో మంచి ఫాలోయింగ్ వ‌చ్చింది.

Dinner Night at New York 🥂🍝

The #VijayDeverakonda shared the moment straight from the US Trip.#FamilyStar @TheDeverakonda pic.twitter.com/FbdwOrX3tX

— Suresh PRO (@SureshPRO_) December 16, 2023