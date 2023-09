September 3, 2023 / 03:15 PM IST

Kushi Movie | విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda), సమంత (Samantha) హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ఖుషి (Kushi). రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చి ఈ చిత్రం సక్సెస్‌ఫుల్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. ఐదేళ్ల తర్వాత విజయ్ దేవరకొండకు మళ్లీ సూపర్ హిట్‌ పడ్డట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. లైగర్‌ డిజాస్టర్‌ తర్వాత మంచి సక్సెస్‌ అందుకోవడంతో విజయ్‌ దేవరకొండ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఖుషి టీం ఇవాళ యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారిని దర్శించుకుంది. విజయ్ దేవరకొండ, కుటుంబ సభ్యులు, ఖుషి మూవీ టీం శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అయితే ద‌ర్శ‌నం అనంత‌రం విజయ్ దేవరకొండ డైరెక్ట్‌గా హైదరాబాద్‌ ఆర్టీసీ క్రాడ్‌ రోడ్డులోని సంధ్య థియేటర్‌కి వెళ్లాడు. ప్ర‌స్తుతం ఫ్యాన్స్‌తో కలిసి విజయ్ దేవరకొండ ఖుషి సినిమా చూస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

Our Viplav aka @TheDeverakonda is here at Sandhya 70MM to watch #Kushi along with the lovely audience 💫✨

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 3, 2023