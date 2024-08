August 28, 2024 / 04:17 PM IST

The 100 Movie | మొగలిరేకులు (Mogalirekulu) సీరియల్ ఫేమ్ ఆర్కే సాగర్ (Rk Sagar) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ది 100’(The 100 Movie). ఈ సినిమాకు రాఘవ్ ఓంకార్ శశిధర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ధన్య బాలకృష్ణ, మిషా నారంగ్ హీరోయిన్‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం రిలీజ్​కు ముందే రికార్డుల‌ను సృష్టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే దాదా సాహెబ్‌ ఫాల్కే ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో జ్యూరీ అవార్డు అందుకున్న ఈ చిత్రం తాజాగా మ‌రో ఘ‌న‌త‌ను త‌న ఖాతాలో వేసుకుంది.

ముంబయి వేదికగా త్వరలో జరగనున్న 12వ ఇండియన్‌ సినీ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఈవెంట్​లో ఈ సినిమాను ప్ర‌త్యేకంగా ప్ర‌ద‌ర్శించ‌నున్నారు. అంతేగాకుండా ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్, ఉత్తమ సౌండ్ డిజైన్ విభాగాల్లో పలు హాలీవుడ్‌ అవార్డులను సైతం ఈ చిత్రం అందుకున్నట్లు మేకర్స్ తాజాగా వెల్లడించారు.

Adding Another Feather to the Cap💥💥#The100Movie has been chosen as an Official Selection at the 12th INDIAN CINE FILM FESTIVAL 2024 @indiancinefest ❤️‍🔥#The100 @urRksagar @OmkarSasidhar @NarangMisha @RameshKarutoori @Pushadapu @KRIAFILMCORP @sjmedialabs @THE100telugu pic.twitter.com/rQUQTui33A

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) August 28, 2024