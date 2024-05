May 27, 2024 / 05:11 PM IST

Neha Shetty | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) నుంచి వస్తోన్న మాస్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ మూవీలో నేహాశెట్టి (Neha Sshetty), రాజోలు భామ అంజలి మరో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. మే 31న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా నేహాశెట్టి మీడియాతో చిట్ చాట్‌ చేసింది. సినిమా గురించి నేహాశెట్టి మాటల్లోనే..

విశ్వక్‌సేన్‌తో నటించడం ఎలా ఉంది..?

విశ్వక్‌సేన్‌తో పనిచేయడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ సినిమాకు ముందే మేం ఒకరికొకరం తెలుసు. అందువల్లే మా మధ్య వచ్చే రొమాంటిక్‌ సన్నివేశాలు సహజసిద్దంగా వచ్చాయి. స్క్రీన్‌పై మా కెమిస్ట్రీ బాగా అనువదించబడింది. మా ఇద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

మీ పాత్ర కోసం ఎలా ప్రిపేర్‌ అయ్యారు..?

1990 బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రత్నాకర్‌, బుజ్జి జీవితాల చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సినిమా సాగుతుంది. సినిమా 90స్‌ ఫీల్‌ అందించేలా డైరెక్టర్‌ నా లుక్‌ కోసం చీరకట్టు, హెయిర్‌ స్టైల్‌ విషయంలో శోభన, కాజల్‌ను రెఫరెన్స్‌గా తీసుకున్నారు. బుజ్జి పాత్ర కోసం అదే జుట్టు రంగును మెయింటైన్‌ చేశారు. ఆ కాలం నాటి నటన అనేది సూక్ష్మమైన, అంతర్గత వ్యక్తీకరణల గురించి.. బలహీనత, బలం గురించి తెలియజేస్తుంది. బుజ్జి మాండలికం కూడా ఆమె సంపన్న నేపథ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. స్థానిక గోదావరి యాసకు భిన్నంగా రత్నాకర్ పాత్ర ఉంటుంది.

డైరెక్టర్ గురించి ఏం చెప్తారు..?

కృష్టచైతన్య టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌…మంచి వ్యక్తి కూడా. ఆయన స్టోరీ టెల్లింగ్ చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. గోదావరి ప్రాంతంలో పెరిగిన తన సొంత అనుభవాల నుంచి కథ రాసుకున్నాడు. అదే లైన్‌లో సినిమా లోతు కనిపిస్తుంది. కథ పట్ల క్లియర్ విజన్‌, వ్యక్తిగత అనుబంధం ఉన్న ఇలాంటి దర్శకుడిగా పని చేయడం గౌరవంగా భావిస్తున్నా.

అంజలితో వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ గురించి..

అంజలితో పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది. మా ఇద్దరి మధ్య వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలు చాలా స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో ఉంటాయి. అంజలి బబ్లీగా కనిపిస్తూ సెట్‌లో ప్రతీ ఒక్కరితో కలిసిపోతుంటుంది. కానీ డైరైక్టర్ ఒక్కసారి యాక్షన్‌ అని చెబితే తన పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తుంది. అనుభవం ఉన్న నటిగా ఆమె యాక్టింగ్‌ స్పూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది.

whisper challenge గేమ్‌..

