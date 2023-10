Tharun Bhascker | వెంకటేష్, తరుణ్ భాస్కర్ సినిమా ఎందుకు ఆగిందో తెలుసా ?

October 31, 2023 / 05:15 PM IST

Tharun Bhascker | ‘పెళ్లి చూపులు’,’ఈ నగరానికి ఏమైంది’.. ఈ రెండు చిత్రాలతో తనకంటూ ఒక యూనిక్ మార్క్ ని సంపాయించుకున్నాడు దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ (Tharun Bhascker) . ఇప్పుడు మూడో చిత్రంగా యూనిక్ క్రైమ్ కామెడీ మూవీ ‘కీడా కోలా’ (Keedaa Cola)తో వస్తున్నాడు. నవంబర్ 3న ఈ సినిమా విడుదకు సిద్ధంగా వుంది. ఈ చిత్రం తర్వాత తను చేయబోయే సినిమాల గురించి ఆసక్తికమైన విషయాలు చెప్పారు తరుణ్ భాస్కర్.

గతంలో విక్టరీ వెంకటేష్ (Venkatesh), తరుణ్ భాస్కర్ కాంబినేషన్ లో ఓ సినిమా వస్తుందని ప్రచారం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. తర్వాత ఈ సినిమా గురించి అప్డేట్ రాలేదు. తాజాగా తరుణ్ భాస్కర్ ఈ సినిమా గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు. ‘వెంకటేష్ గారితో సినిమా వుంటుంది. సురేష్ బాబు గారు కథ చెప్పిన తర్వాత ఓకే అన్నారు. అయితే సెకండ్ హాఫ్ లో రైటింగ్ పరంగా నాకే ఇంకా పూర్తిగా తృప్తి అనిపించలేదు. అందుకే ఇంకొంత సమయం తీసుకున్నా. ఇప్పుడు సిద్ధంగా వన్నాను. కీడాకోలా విడుదలైన తర్వాత వెంకటేష్ గారితో చేసే సినిమాపై మరింత స్పష్టత ఇవ్వగలను’ అని చెప్పుకొచ్చారు తరుణ్ భాస్కర్.

