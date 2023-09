Thank You For Coming Selected Official At Tiff

Thank You For Coming | టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో అరుదైన గౌరవం అందుకున్న ‘థాంక్యూ ఫర్ క‌మింగ్’

September 13, 2023 / 12:53 PM IST

Thank You For Coming TIFF | ధ‌మ్ లగా కే హైషా మూవీ (Dum Laga Ke Haisha)తో ఎంట్రీ ఇచ్చింది భూమి పెడ్నేకర్ (Bhumi Pednekar). ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యం సొంతం చేసుకుంది. ఇక చాలా గ్యాప్ తీసుకుని భూమి న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం థాంక్యూ ఫర్ క‌మింగ్ (Thank you for Coming). రైజ్, రెబ‌ల్, రిపీట్ అనేది ఉపశీర్షిక. మహిళల కోణం నుంచి సెక్స్‌వ‌ల్ రిలేష‌న్‌షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే ఆసక్తికరమైన కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా రానుంది. ఇక ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్ లుక్ పొస్ట‌ర్‌తో పాటు టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌, ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్రం అరుదైన గౌరవం దక్కించుకుంది.

సెప్టెంబ‌ర్ 8వ తేదీ నుంచి 17వ తేదీ వరకూ కెనడాలో టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌ (TIFF) జ‌రుగ‌నుంది. అయితే ఈ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో థాంక్యూ ఫర్ క‌మింగ్ (Thank you for Coming) సినిమాను ప్రదర్శించనున్నారు. ఇందులో విశేషం ఏముంది అంటారా.. ఈ సంవత్స‌రం టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌కు ఎంపికైన ఏకైక భారతీయ సినిమాగా థాంక్యూ ఫర్ క‌మింగ్ రికార్డు సృష్టించింది. కాగా విడుదలకు ముందే ఈ సినిమా అరుదైన ఘనతను సాధించింది.

BHUMI PEDNEKAR – SHEHNAAZ GILL – KUSHA KAPILA: ‘THANK YOU FOR COMING’ AT TIFF… #ThankYouForComing garners prestigious recognition as it becomes the only #Indian feature film to be honoured with a gala screening premiere at the Toronto International Film Festival this year! A… pic.twitter.com/6cy3VR52Iv — taran adarsh (@taran_adarsh) September 13, 2023

బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని ఏక్తా కపూర్, శోభా కపూర్‌, రియా కపూర్, అనిల్ క‌పూర్ లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండ‌గా.. రియా కపూర్ భర్త కరణ్ బూలానీ ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. భూమితో పాటు షెహనాజ్ గిల్ (Shehanaz Gill), అనిల్ కపూర్ (Anil Kapoor), కుషా కపిల, నటాషా రస్తోగి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు షోషించారు. అక్టోబర్ 6న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది.