January 30, 2023 / 06:40 PM IST

OG | పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan), ఎస్ థమన్‌ కాంబినేషన్‌ అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే సినిమాలు వకీల్‌సాబ్‌‌, భీమ్లా నాయక్‌. ఈ రెండు చిత్రాల్లో వకీల్‌సాబ్‌కు కొంచెం క్లాస్‌ టచ్‌ ఇస్తూ సాగే ఆల్బమ్‌ అందించిన థమన్‌ (Thaman).. భీమ్లానాయక్ సినిమాకు మాత్రం ఊరమాస్‌ ట్యూన్స్ అందించి టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచాడు. మళ్లీ ఈ క్రేజీ కలయికలో మూడో సినిమా వస్తోంది.

సుజిత్ డైరెక్షన్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ కొత్త సినిమాకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వగా.. ఇవాళ గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయింది.‘OG’ (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌) తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు ముందుగా వచ్చిన కథనాల ప్రకారం ఎస్‌ థమన్‌ను మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌గా ఫైనల్ చేశారు మేకర్స్‌. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ట్యూన్స్ అందించనున్నట్టు ట్విట్టర్‌ ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించేశాడు థమన్‌.

మొత్తానికి మూడోసారి పవన్‌ కల్యాణ్‌తో హాట్రిక్‌ హిట్టు కొట్టేందుకు గట్టిగా ఫిక్సయినట్టు థమన్ అప్‌డేట్‌తో తెలిసిపోతుంది. పవన్ కల్యాణ్‌ తాజా చిత్రం ఏ జోనర్‌లో రాబోతుంది. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై త్వరలో క్లారిటీ రానుంది. పవర్‌ స్టార్ ప్రస్తుతం క్రిష్ దర్శకత్వంలో హరిహరవీరమల్లు సినిమాలో నటిస్తుండగా.. షూటింగ్ దశలో ఉంది. మరోవైపు సముద్రఖని దర్శకత్వంలో వినోధయ సీతమ్‌ తెలుగు రీమేక్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

OG లాంఛింగ్‌ స్టిల్స్‌..

We promise to deliver nothing short of a BLOCKBUSTER 🔥 #FireStormIsComing 💥 pic.twitter.com/gHBwS5NjHN

Happy faces from the grand Pooja Ceremony of @PawanKalyan garu & @SujeethSign ’s #OG 😀

OG లాంఛింగ్ వీడియో..

The most anticipated Project #OG Starts off on a grand note with a formal Pooja ceremony 💫#PowerStarPawanKalyan @PawanKalyan @DVVMovies @MusicThaman

Take a look at the POWERful glance ⚡️ video 👇 pic.twitter.com/XS2d9cmfAm

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) January 30, 2023