January 18, 2024 / 03:19 PM IST

Nandamuri Balakrishna | టాలీవుడ్ యాక్టర్ నందమూరి బాలకృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) ప్రోకబడ్డీ లీగ్‌ 10కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిసిందే. గచ్చిబౌలిలోని ఇండోర్‌ స్టేడియంలో ప్రొకబడ్డీ లీగ్‌ 10 (Pro Kabaddi League 10) జనవరి 19 నుంచి మొదలు కానుంది. తెలుగు టైటాన్స్‌ తొలిమ్యాచ్‌ జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం తెలుగు టైటాన్స్‌ కోచ్‌ శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, టీం కెప్టెన్‌ పవన్ షెరావత్‌ బాలకృష్ణను ఆయన నివాసంలో కలిశారు. ఈ సందర్భంగా కోచ్‌, కెప్టెన్‌ తెలుగు టైటాన్స్ టీం జెర్సీని బాలకృష్ణకు అందజేశారు.

ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ తెలుగు టైటాన్స్‌ (Telugu Titans) లీగ్‌ టీం సభ్యులందరూ విజయవంతంగా ఆట ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కబడ్డీ అభిమానులంతా కలిసి జనవరి 19న ఇండోర్ స్టేడియానికి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి.. తెలుగు టైటాన్స్‌ టీమ్స్‌ మద్దతుగా నిలువాలని కోరారు. మా అద్భుతమైన అభిమానుల నుండి వచ్చే తిరుగులేని మద్దతు మా చోదక శక్తిలాంటిది.

స్టేడియం అంతా ఉద్వేగభరితమైన ప్రేక్షకుల శక్తితో కూడి నిండిపోతుందని మేమంతా అనుకుంటున్నాం. మా లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంది. మా అభిమానుల కోసం వరుస విజయాలను అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నాం.. అంటూ కెప్టెన్ పవన్ షెరావత్‌ ఈ సందర్భంగా అన్నాడు.

తెలుగు టైటాన్స్‌తో బాలకృష్ణ..

Thank you Shri #NandamuriBalakrishna garu for the warm reception you have extended us during our meeting. We are humbled and grateful about you accepting our invitation. Beyond thrilled for your presence on 19th Jan at Gachibowli Indoor Stadium for the #TTvBLR match.🤝 pic.twitter.com/7LGj5cQXTG

— Telugu Titans (@Telugu_Titans) January 17, 2024