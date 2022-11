HanuMan Teaser | తేజ-ప్రశాంత్ వర్మ హనుమాన్ టీజర్‌.. వీడియో

November 21, 2022 / 03:54 PM IST

ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు చేసే దర్శకుల్లో మొదటి స్థానంలో ఉంటాడు ప్రశాంత్‌వర్మ. ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్ హను-మాన్ (HanuMan)ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ‌

అధిలోక మహిమాన్విత మహా శక్తియుత హనుమా రుధిరమని నిరీక్షణం.. శత సహస్రవర్ష సుదీర్ఘ నిరీక్షణం.. అంటూ సాగే వాయిస్‌ ఓవర్‌తో మొదలైంది టీజర్‌. హీరో తేజ సజ్జ సముద్ర తీరాన అచేతన స్థితిలో పడిఉండగా.. తీరానికి అలలు కొట్టుకువస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత హీరోకు హనుమంతుడి శక్తి ఆవహించడంతో చేతిలో గద పట్టుకుని కనిపిస్తున్నాడు.మరోవైపు వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ పెండ్లి కూతురు గెటప్‌లో దుష్టులను చీల్చి చెండాడుతూ కనిపిస్తోంది. టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేలా సాగుతుంది.

ఫిక్షనల్‌ నేప‌థ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో తేజ స‌జ్జ (Tejasajja)హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ప్రైమ్ షో ఎంట‌ర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యాన‌ర్ పై నిరంజ‌న్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా టీజర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. అమృతా అయ్యర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

హనుమాన్ టీజర్‌.. వీడియో

The Ancients Shall Rise Again✊

Taking you all into a whole new surreal world of #HanuMan 💪#HanuManTeaser OUT NOW❤️‍🔥

– https://t.co/6ni7LVFK3Y

A @PrasanthVarma Film

🌟ing @tejasajja123 @Actor_Amritha @Niran_Reddy @Chaitanyaniran #PVCU@varusarath5 @VinayRai1809 pic.twitter.com/ExqYpVmf0j

— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) November 21, 2022