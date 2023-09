September 29, 2023 / 05:24 PM IST

Hanuman | తేజ సజ్జ (Tejasajja) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం హనుమాన్ (Hanuman). టాలీవుడ్‌ యంగ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) కాంపౌండ్ నుంచి మరో ప్రయోగాత్మకం చిత్రంగా వస్తోంది. తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఈ టీజర్‌ హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్స్‌తో అందరినీ ఇంప్రెస్‌ చేస్తోంది. యూనివర్సల్‌ ప్రేక్షకులను సైతం ఆకట్టుకునే హై టెక్నికల్‌ వాల్యూస్‌తో కట్‌ చేసిన విజువల్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి.

కాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. హనుమాన్‌ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. లార్డ్‌ హనుమాన్ విగ్రహాన్ని పోస్ట్‌ చేశాడు ప్రశాంత్ వర్మ. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో ఉండబోతుందో ఒక్క టీజర్‌తో హింట్ ఇచ్చేశాడు ప్రశాంత్ వర్మ. శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. హనుమాన్‌ చిత్రానికి గౌరహరి-అనుదీప్‌ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

చాలా కాలం క్రితమే సెట్స్‌పైకి వెళ్లిన ఈ చిత్రం విడుదల పలు కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. గతేడాదే ప్రశాంత్‌ వర్మ టీం ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ప్రఖ్యాత అయోధ్య టెంపుల్‌ను కూడా సందర్శించింది. ప్రశాంత్ వర్మ, తేజ సజ్జ అండ్ హను-మాన్ టీమ్ అయోధ్యలో శ్రీరాముని ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకున్నారు. టీజర్‌కి అద్బుతమైన స్పందన వస్తుందడంతో.. రాబోయే రోజుల్లో ఫుల్‌ జోష్‌తో ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌కు ప్లాన్ చేస్తోందట తేజ సజ్జ టీం.

తేజ సజ్జ నయా అప్‌డేట్‌..

హనుమాన్ టీజర్‌.. వీడియో

అయోధ్యలో హనుమాన్‌ టీం..

JAI SHREE RAAM 🕉️

Team #HanuMan visited the holy city Ayodhya and offered their Prayers and sought blessings of the Almighty Lord Ram at the Ram Janmabhoomi Mandir🙏@PrasanthVarma @tejasajja123

@Niran_Reddy @Chaitanyaniran @AsrinReddy @Primeshowtweets pic.twitter.com/4TPz1IXWrO

— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) November 30, 2022