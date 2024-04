Tejasajja Hanu Man Will Be Available Three More Languages

Hanu Man | మూవీ లవర్స్‌ గెట్‌ రెడీ.. మరో మూడు భాషల్లో తేజ సజ్జా హనుమాన్‌..!

HanuMan | ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేసే యంగ్‌ హీరో తేజ సజ్జా (Tejasajja) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన తొలి పాన్ ఇండియా సినిమా హనుమాన్‌ (HanuMan). ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) దర్శకత్వం తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గాలో వచ్చిన హనుమాన్‌ ఈ ఏడాది జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైన విషయం తెలిసిందే.

April 6, 2024 / 07:29 AM IST

HanuMan | ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేసే యంగ్‌ హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు టాలీవుడ్‌ యువ హీరో తేజ సజ్జా (Tejasajja). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన తొలి పాన్ ఇండియా సినిమా హనుమాన్‌ (HanuMan). ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) దర్శకత్వం తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గాలో వచ్చిన హనుమాన్‌ ఈ ఏడాది జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైన విషయం తెలిసిందే.

పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. కాగా ఈ చిత్రం పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం జీ 5 (తెలుగు) లో, జియో సినిమా (హిందీ)లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. కాగా ఇప్పుడు మరో ఆసక్తికర వార్త తెరపైకి వచ్చింది. డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్ స్టార్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాంలో మూడు భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. హనుమాన్‌ చిత్రాన్ని ఇక తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో వీక్షించవచ్చు.

ఈ మూవీని శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో ప్రైమ్‌ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కే నిరంజన్‌ రెడ్డి తెరకెక్కించారు. అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ భామ అమృతా అయ్యర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్‌, వినయ్‌ రాయ్‌, రాజ్ దీపక్‌ శెట్టి, వెన్నెల కిశోర్‌ కీ రోల్స్‌ పోషించారు. ఈ మూవీకి గౌరా హరి-అనుదీప్ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందించారు.

#HANUMAN stands tall with outstanding reception from the overseas 🔥 The Superhero flick breaches $1 MILLION with advance sales of Saturday 💥💥 HISTORY IS BEING MADE!! A @PrasanthVarma film

🌟ing @tejasajja123 Overseas Release by @Primeshowtweets & @NirvanaCinemas… pic.twitter.com/vsk0XP4Y0L — Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) January 13, 2024

హనుమాన్‌ ట్రైలర్‌..

Avakaya Anjaneya సాంగ్‌ లుక్..

Sound mixing for #HanuMan has begun! 🙏🏽 Experience the immersive audio journey we are creating in #DolbyAtmos ! 😊@Primeshowtweets pic.twitter.com/fGCyU8O2NS — Prasanth Varma (@PrasanthVarma) November 23, 2023

హనుమాన్‌ అండర్‌ వాటర్‌ షాట్స్‌..

After a phenomenal response to the epic teaser Team #HanuMan shot a breath-taking underwater sequence on a grand scale that will leave the audience spellbound 💥 A @PrasanthVarma Film

🌟ing @tejasajja123 @Actor_Amritha @Niran_Reddy @Chaitanyaniran @Primeshowtweets pic.twitter.com/ry4K18UGg3 — Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 20, 2022

హనుమాన్ టీజర్‌.. వీడియో

Read Today's Latest Cinema Telugu News