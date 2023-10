October 8, 2023 / 10:42 AM IST

Kangana Ranaut | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్‌ (Kangana Ranaut) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం తేజస్ (Tejas). సర్వేశ్‌ మేవారా ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే సంద‌ర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. దేశాన్ని రక్షించే పైలట్‌, వీరసైనికుల ప్రయాణం నేపథ్యంలో సాగే క‌థ‌గా తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాలో కంగనా ఫైటర్ జెట్ పైలట్‌ తేజాస్ గిల్ పాత్రలో నటిస్తోంది. రొన్నీ స్క్రూవాలా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అన్షుల్ చౌహాన్‌, వరుణ్ మిత్ర ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్‌ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

KANGANA: ‘TEJAS’ TRAILER IS HERE… Team #Tejas – starring #KanganaRanaut as an Air Force pilot – unveils #TejasTrailer.

Trailer 🔗: https://t.co/un3ANbr0vr

Directed by #SarveshMewara… Produced by #RonnieScrewvala… In *cinemas* 27 Oct 2023. pic.twitter.com/IJIaFFqbNG

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 8, 2023