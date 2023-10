Tejas Movie | కంగనా ‘తేజస్’ నుంచి సెకండ్‌ సింగిల్ రిలీజ్.!

October 22, 2023 / 10:50 AM IST

Kangana Ranaut | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కంగనా రనౌత్‌ (Kangana Ranaut) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘తేజస్’ (Tejas). సర్వేశ్‌ మేవారా ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే రిలీజైన టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌లు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక అక్టోబర్‌ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. మేకర్స్ సైతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమా సెకండ్‌ సింగిల్‌ తేజ‌స్ అంథెమ్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ‘దిల్ హై రంజానా’ అంటూ సాగే ఈ పాట‌ను రష్మీత్ కౌర్, శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్ క‌లిసి పాడ‌గా.. శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్ సంగీతం అందించాడు. కుమార్ లిరిక్స్ రాశారు. ఇక ఇప్పటికే రిలీజైన జాన్ దా (Jaan Da) అనే ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ఓ రేంజ్‌లో దూసుకుపోతుంది. ఇప్పుడీ లిస్ట్‌లోకి ఈ సాంగ్‌ కూడా చేరుతుందని మేకర్స్‌ ధీమాగా ఉన్నారు.

Presenting Tejas’ anthem, overflowing with unwavering love and determination to serve the nation!🫡🇮🇳#DilHaiRanjhana song is out, tune in now. #BharatKoChhedogeTohChhodengeNahi#Tejas in cinemas on 27th October.@sarveshmewara1 @RSVPMovies @RonnieScrewvala @anshul14chauhan… pic.twitter.com/QcFqlVT8a2

