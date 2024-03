March 30, 2024 / 10:21 AM IST

Daniel Balaji | ప్రముఖ తమిళ నటుడు డేనియల్‌ బాలాజీ (48) గుండెపోటుతో (cardiac arrest) ప్రాణాలు కోల్పోయిన విష‌యం తెలిసిందే. అనారోగ్యం కారణంగా ఇటీవలే ఆసుపత్రిలో చేరిన డేనియల్‌ బాలాజీ చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఇక ఈ వార్త విని యావత్​ సినీ ఇండస్ట్రీ షాక్​కు గురైంది. బాలాజీ మృతి పట్ల పలుపురు ప్రముఖులు, ఫ్యాన్స్​ సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతాపం తెలుపుతున్నారు.

తాజాగా మసూద ఫేమ్ టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు తిరువీర్ (Thiruveer) ఎక్స్ వేదిక‌గా బాలాజీ మృతికి సంతాపం ప్ర‌క‌టించాడు. ఈరోజు నా సోదరుడిని కోల్పోయాను. డేనియల్ అన్నా లేకుండా ఈ ప్రపంచం నాకు ఒకేలా ఉండదు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, ఎప్పటికీ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నా జీవితంలో భాగమైనందుకు ధన్యవాదాలు, నా చివరి శ్వాస వరకు మా స్నేహాన్ని ఆదరిస్తాను అంటూ తిరువీర్ రాసుకోచ్చాడు.

I lost my brother today. This world isn’t the same for me without Daniel Anna 💔

Wherever you are, love you forever. Thanks for being part of my life, will cherish our friendship till my last breath. pic.twitter.com/RYKBnz2xMg

— Thiruveer (@iamThiruveeR) March 30, 2024