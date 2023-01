Bholaa | భోళా నుంచి టబు స్టన్నింగ్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ అవుట్‌

January 17, 2023 / 03:44 PM IST

బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ (Ajay Devgn) స్వీయ దర్శకత్వంలో లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం భోళా (Bholaa). స్టార్ హీరో కార్తీ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్‌ ఖైదీ చిత్రానికి హిందీ రీమేక్‌గా ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. టబు (Tabu) కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి టబు ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

టబు ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌గా చేతిలో గన్‌తో స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తున్న ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని2023 మార్చి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. భోళా 3డీలో కూడా విడుదల కానుంది.

అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ ఫిలిమ్స్‌, టీ-సిరీస్‌ ఫిలిమ్స్‌, రిలయన్స్ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌, డ్రీమ్ వారియర్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాయి. భోళా అజయ్‌దేవ్‌గన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న నాలుగో సినిమా కావడం విశేషం.

టబు ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌..

Ek khaaki. Sau shaitaan.

Here is the fierce first look of Tabu as a cop in Ajay Devgn’s Bholaa!

Bholaa is arriving on 30th March 2023. #TabuInBholaa #Bholaain3D@ajaydevgn #Tabu @ADFFilms @TSeries @dreamwarriorpic @RelianceEnt #BhushanKumar #KrishanKumar @prabhu_sr pic.twitter.com/FUELMhOv7p

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 17, 2023