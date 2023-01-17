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Bholaa | భోళా నుంచి టబు స్టన్నింగ్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ అవుట్‌

Bholaa | భోళా నుంచి టబు స్టన్నింగ్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ అవుట్‌

బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ (Ajay Devgn) స్వీయ దర్శకత్వంలో లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం భోళా (Bholaa). స్టార్ హీరో కార్తీ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్‌ ఖైదీ చిత్రానికి హిందీ రీమేక్‌గా ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. టబు (Tabu) కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి టబు ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

టబు ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌గా చేతిలో గన్‌తో స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తున్న ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని2023 మార్చి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. భోళా 3డీలో కూడా విడుదల కానుంది.

అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ ఫిలిమ్స్‌, టీ-సిరీస్‌ ఫిలిమ్స్‌, రిలయన్స్ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌, డ్రీమ్ వారియర్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాయి. భోళా అజయ్‌దేవ్‌గన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న నాలుగో సినిమా కావడం విశేషం.

టబు ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌..

భోళా టీజర్‌ అప్‌డేట్‌.. వీడియో

 

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