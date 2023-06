June 6, 2023 / 01:38 PM IST

ముంబై: బాలీవుడ్‌కు చెందిన ప్రముఖ నటి స్వర భాస్కర్‌ త్వరలో తల్లి కాబోతున్నది. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆమె వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ప్రెగ్నెన్సీ అనంతరం భర్త ఫహాద్‌ అహ్మద్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోలను స్వరభాస్కర్‌ ట్విటర్‌లో షేర్ చేసింది. ఫొటోలతోపాటు సమ్‌ టైమ్స్‌ ఆల్‌ యువర్‌ ప్రేయర్స్ ఆర్‌ ఆన్సర్డ్‌ ఆల్‌ టుగెదర్‌..! బ్లెస్స్‌డ్, గ్రేట్‌ఫుల్‌, ఎక్జైటెడ్‌, ఆజ్‌ వుయ్‌ స్టెప్‌ ఇన్‌టు ఎ హోల్‌ న్యూ వరల్డ్‌’ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ ఇచ్చింది.

ట్యాగ్‌లైన్‌తోపాటు కమింగ్‌ సూన్‌, ఫ్యామిలీ, న్యూ అరైవల్‌, గ్రాట్యిటూడ్‌, అక్టోబర్‌ బేబీ అనే హ్యాష్‌ టాగ్‌లను కూడా స్వరభాస్కర్‌ తన ట్వీట్‌కు జతచేసింది. ఈ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్‌ల నుంచి కామెంట్ల వర్షం కురుస్తున్నది. కాగా స్వర భాస్కర్‌, ఫహాద్‌ అహ్మద్‌ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వివాహ బంధం ద్వారా ఒక్కటయ్యారు.

Sometimes all your prayers are answered all together! Blessed, grateful, excited (and clueless! ) as we step into a whole new world! 🧿❤️✨🙏🏽 @FahadZirarAhmad #comingsoon #Family #Newarrival #gratitude #OctoberBaby pic.twitter.com/Zfa5atSGRk

