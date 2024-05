May 22, 2024 / 12:16 PM IST

Sree Vishnu | రొటీన్ సినిమాలకు భిన్నంగా త‌న‌కంటూ డిఫరెంట్ కథలను ఎంచుకుంటూ విజ‌యాల‌ను అందుకుంటున్నాడు టాలీవుడ్ హీరో శ్రీ విష్ణు. ఈ హీరో ప్ర‌స్తుతం స్వాగ్(Swag) అనే సినిమాతో వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. బోరింగ్ కథలకు టాటా చెబుతూ! సరికొత్త పంథాలో అచ్చ తెలుగు సినిమా #SWAG అంటూ ఇప్ప‌టికే గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ మూవీ నుంచి ఎగ్జైటింగ్ అప్‌డేట్‌లు త్వ‌ర‌లోనే ఇవ్వ‌బోతున్న‌ట్లు చిత్రబృందం ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అధినేత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ ఈ సినిమాకు నిర్మాత‌గా వ్య‌వ‌హారిస్తుండ‌గా.. ఈ సినిమాకు హసిత్ గోలి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌బోతున్నాడు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. వేద రామన్ శంకరన్ సినిమాటోగ్రఫర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రంలో పెళ్లి చూపులు ఫేమ్ రీతూ వ‌ర్మ క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. జూలై మొద‌టి వారంలో ఈ సినిమాను ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

Stay tuned! The latest updates coming your way with all the #SWAG 🙌@hasithgoli @peoplemediafcy pic.twitter.com/ckQKmAQwJF

— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) May 22, 2024