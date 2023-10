October 4, 2023 / 12:54 PM IST

Gayatri Joshi | షారుఖ్ ఖాన్ స్వదేష్‌ (Swades) సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బాలీవుడ్ నటి గాయ‌త్రి జోషి కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘ‌ట‌న ఇటలీలో జ‌రుగ‌గా.. గాయ‌త్రితో పాటు ఆమె భ‌ర్త వికాస్ ఒబెరాయ్ కూడా ఈ ప్రమాదంలో గాయాలపాలయ్యాడు.

గాయ‌త్రి ఆమె భర్త వికాస్ ఒబెరాయ్‌తో కలిసి ఇటలీ నుంచి వెళుతుండ‌గా.. దురదృష్టవశాత్తు వారి కారు మంటల్లో చిక్కుకోని ప్రమాదం జ‌రిగింది. గాయత్రి ప్రయాణిస్తున్న ఫెరారీ కారు మినీ ట్రక్కుతో సహా ఇతర వాహనాలను ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇక ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్ర‌స్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది. అయితే ఈ ఘటన తర్వాత గాయ‌త్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. వికాస్, తాను ఇటలీలోనే ఉన్నామని, తాము ప్రమాదానికి గురయ్యాము. కానీ దేవుడి దయతో ఇద్దరం క్షేమంగా బయపడినట్లు ఆమె తెలిపింది.

Two deaths on a Ferrari in Sardina, Italy pic.twitter.com/skT3CaXg0T

— Globe Clips (@globeclip) October 3, 2023