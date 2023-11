Sushmita Sen | రోహ్‌మన్‌ షాల్‌తో సుస్మితాసేన్‌.. ట్రెండింగ్‌లో వీడియో

November 8, 2023 / 05:24 PM IST

Sushmita Sen | సుస్మితాసేన్‌ (Sushmita Sen).. ఈ పేరు తెలియని మూవీ లవర్ ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. 90స్‌లో ఇండస్ట్రీని ఓ ఊపు ఊపేసిన భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది సుస్మితా సేన్‌. ఫెమినా మిస్ ఇండియా యూనివర్స్‌ (1994), మిస్‌ యూనివర్స్‌ 1994 టైటిల్స్‌తో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ హైదరాబాదీ ముద్దుగుమ్మ అప్పట్లో హాట్ టాపిక్‌గా నిలిచింది. నెట్టింట యాక్టివ్‌గా ఉండే సుస్మితాసేన్‌కు ఫాలోయింగ్‌ ఎక్కువేనని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు.

ఐదు పదుల వయస్సు దగ్గరపడుతున్నా ఆ ఛాయలేమీ కనిపించకుండా మెయింటైన్‌ చేస్తుంది సుస్మితాసేన్. ఈ బ్యూటీ పాపులర్ ప్రొడ్యూసర్‌ రమేశ్‌ తౌరని నివాసంలో నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకల్లో (Diwali bash) పాల్గొన్నది. మోడల్, బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ రోహ్‌మన్‌ షాల్‌ (Rohman Shawl)తో కలిసి దీపావళి సెలబ్రేషన్‌లో సందడి చేసింది. బ్లాక్ అండ్ వైట్‌ డ్రెస్సుల్లో ఓ వైపు రోహ్‌మన్‌, మరోవైపు సుస్మితాసేన్‌ క్లోజప్‌ యాంగిల్‌లో ఫొటోలు దిగుతూ.. నెట్టింట టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ వేడుకల్లో బాలీవుడ్‌ యాక్టర్లు గోవిందా, సిద్దార్థ్‌ మల్హోత్రా, వరుణ్ ధవన్‌, విద్యాబాలన్‌, కత్రినాకైఫ్‌, నుష్రత్‌ బరూచా, డైరెక్టర్ రాకేశ్‌ రోషన్‌తోపాటు పలువురు తారలు సందడి చేశారు. ఇప్పుడీ విజువల్స్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

రోహ్‌మన్‌ షాల్‌తో సుస్మితాసేన్‌..

దీపావళి వేడుకల్లో తారల సందడి ఇలా..

A night of glamour, lights, and stars at Ramesh Taurani & Varsha Taurani’s star-studded Diwali bash. The pink carpet was graced by luminaries such as Salman Khan, Rakesh Roshan & Pinky Roshan, & many more #RameshTaurani #DiwaliBash #Diwali #Festivals #Celebration pic.twitter.com/vY4Mbzuppm — PictureNKraft (@PiictureNKraft) November 8, 2023